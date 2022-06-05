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機車數206萬全國居冠 高市攜手校園闢停車場

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市鼓山國小地下停車場於去年開放，紓解周邊舊社區住民、觀光客停車問題。記者林巧璉／翻攝
高雄市鼓山國小地下停車場於去年開放，紓解周邊舊社區住民、觀光客停車問題。記者林巧璉／翻攝

高雄市機車登記數為206萬輛，數量居全國之首，高市交通局為紓解停車需求，近年積極輔導學校釋出校內停車空間，目前已有20所學校取得停車場登記證，共提供35格大型車位、1445格小型車位及210格機車位，改善學校周邊社區停車問題。

近期交通局也與多所學校配合興建地下或立體停車場，如鼓山國小停車場於民國110年開放使用、光武國小停車場預計於今年9月完工、高雄高工停車場預計明年底完工，可大幅增加當地公共停車供給。

交通局表示，為增加公共停車供給，交通局不僅自建停車場，也輔導民間業者利用民間土地申設停車場，今年截至5月底，已新增4場公有停車場及43場民營停車場，計提供64格大型車位、3667格小型車位及342格機車位的公共停車供給。

市區可以闢建停車場的空間有限，交通局從94年起持續輔導學校，針對校園內停車空間輔導於課餘時間釋出供民眾停放，以舒緩各地的停車需求。截至目前為止，共有20所學校釋出停車空間。交通局指出，近期因疫情因素，部分學校停車場暫停開放使用，待疫情趨緩後，將持續鼓勵學校釋出停車空間，並給予校園內停車空間規畫建議。

交通局指出，針對停車需求高的區域將持續尋找停車空間，不論與學校合作闢建停車場或輔導學校釋出停車空間，期望更多學校與交通局合作，共同提供停車環境。

國立中山大學國際研究大樓停車場。記者林巧璉／翻攝
國立中山大學國際研究大樓停車場。記者林巧璉／翻攝

停車場 疫情 高雄市

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