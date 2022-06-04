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端午連假第二天 興達魚市場人潮久違

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影

端午節連假第二天，因高雄疫情持續延燒加上雨季來臨，各景區人潮不多，其中疫情前每到六日總擠滿人潮的茄萣區興達港魚市場人潮久違破千，攤商觀察多數是外地遊客，買了食物或海鮮就外帶離開，不會逗留太久，伴手禮攤商直呼不好做。

販售烏魚子、螃蟹的鄭姓攤商表示，去年端午節連假正值疫情剛爆發，民眾不敢出門，餐飲業、魚市場都不好做，一天可能只有不到100人逛魚市場，而今年的狀況，隨著今天人潮變多、約破千人，相對去年好一些，大約是增加3成業績，預估明天旅遊民眾返鄉，人潮可能又會變少。

販售干貝醬伴手禮的王姓攤商與花枝魚丸曾姓攤商認真叫賣，他們表示，上一波疫情緩和後生意有好一些，但近期高雄每日確診數都位居全台前三名，會來逛魚市場的人已經不多，今天人潮算久違的多，但還是比全盛時期要慘，約少5成多，大概只能跟成本打平。

來自台中的邱姓男子帶著女兒太太到高雄走走，他說，疫情期間大家在家都悶壞了，趁端午連假南下高雄逛逛，為了防疫都是買完想吃的食物就到空曠的漁港岸邊坐下來吃，不太敢在魚市場內待太久。

鄭姓攤商表示，他們有經營店面，有些顧客擔心到魚市場有風險，會請員工協助外送，或者是訂後到店面自取，不敢到魚市場走動，但其實魚市場屬空曠戶外空間，相對於封閉的室內空間，染疫機率應不大。

端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場久違迎來破千人潮，但實際看起來還是稀稀疏疏，民眾多不會逗留太久。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場民眾多不會逗留太久，或是坐在港邊吃完食物就離開。記者陳玫伶／攝影
端午連假第二天，高雄市茄萣區興達魚市場民眾多不會逗留太久，或是坐在港邊吃完食物就離開。記者陳玫伶／攝影

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