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屏東空床率33%　縣府建議確診者盡量採居家照護

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣催打兒童疫苗，並盤整醫療資源，以應疫情高原期。圖為佳冬鄉衛生所加開兒童疫苗門診，為學童施打疫苗。圖／屏東縣府提供
屏東縣催打兒童疫苗，並盤整醫療資源，以應疫情高原期。圖為佳冬鄉衛生所加開兒童疫苗門診，為學童施打疫苗。圖／屏東縣府提供

屏東縣今天新增2737例本土新冠肺炎確診個案，因應疫情進入高原期，屏東縣衛生局加強盤整醫療資源，現有332床負壓、專責病房有110床空床，約佔33%，將加強督導各醫院下轉住院個案，以提高專責病房週轉率及空床數。縣府也建議確診者盡量採取居家照護方式隔離，以使醫療資源分流有效運用。

衛生局指出，屏縣確診者依中央確診個案分流原則，目前有97.34%確診者採居家照護、加強型防疫旅館0.84%、集中檢疫所0.21%，住院則佔1.61%。

其中，加強型防疫旅館現有228間房，有醫療團隊進駐，依中央流行疫情指揮中心規範，提供給65歲以上具基本生活自理和用餐能力的獨居長者，懷孕36週內的婦女，或3-12個月高燒超過39度確診者，但經醫師評估適宜者得居家照護。

此外，衛生局也盤整全縣負壓病房、專責病房數量，負壓隔離病房現有30床，空床13床，專責病房總床數302床，空床97床。衛生局將加強督導各醫院，住院個案依下轉原則辦理，以提高專責病房週轉率及空床數。衛生局強調，中央規範高屏為同一醫療區域，若遇重症病患無法收治，可透過區域緊急醫療應變中心協助跨區轉高雄收治。

為讓醫療資源分流有效運用，衛生局建議民眾盡量採居家照護方式隔離。居家環境原則為1人1室，但同為確診者得多人1室；如需與家人共用衛浴設備，浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，確診者及同住者每次使用後進行消毒，落實各項隔離措施即可。

今天新增2737例確診，其中2279人快篩判陽，佔確診量83.3%。統計至今天為止，全縣居家隔離現管人數4297人，今有2079人解隔；居家照護累計41906人，解除33340人，現管8566人。

衛生局 負壓隔離病房 居家照護

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