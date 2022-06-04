聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄身障者每人加發2劑快篩 今起各地社福中心可領
高雄市府今天開始針對全市14萬多名身心障礙者加發2劑快篩，上午9點起，全市17處社福中心陸續有身障人士憑證領取，領取情況踴躍。社會局說，雖然目前是端午節連假期間，同仁連假不休息，明天也能領，若是重度或極重度身障者，社會局會與身障社團合作，派遣專人送至家中。
市長陳其邁日前宣布，感染風險較高的照顧型機構、65歲以上長輩及低收入、中低收入戶等弱勢族群加發快篩試劑，身障者6月4日起發放。今天是開放領取的第一天，有人9點就到社福中心領取，幾乎不用排隊，不少身障朋友肯定這項福利。
社會局指出，為便利身障民眾或家屬在最快時間內取得快篩試劑，端午連假期間不休息，今天與明天假日增開服務窗口，下周後週一至週五，每日上午9點至下午5點，可在本市18處社福中心領取，身障朋友記得帶身障證明或身分證，代領者另要加帶自己的身份證到場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言