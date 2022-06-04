高雄身障者每人加發2劑快篩 今起各地社福中心可領

高雄市府今天開始針對全市14萬多名身心障礙者加發2劑快篩，上午9點起，全市17處社福中心陸續有身障人士憑證領取，領取情況踴躍。社會局說，雖然目前是端午節連假期間，同仁連假不休息，明天也能領，若是重度或極重度身障者，社會局會與身障社團合作，派遣專人送至家中。

市長陳其邁日前宣布，感染風險較高的照顧型機構、65歲以上長輩及低收入、中低收入戶等弱勢族群加發快篩試劑，身障者6月4日起發放。今天是開放領取的第一天，有人9點就到社福中心領取，幾乎不用排隊，不少身障朋友肯定這項福利。