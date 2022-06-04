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高雄身障者每人加發2劑快篩 今起各地社福中心可領

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全高市社福中心一覽表。圖／高市社會局提供
全高市社福中心一覽表。圖／高市社會局提供

高雄市府今天開始針對全市14萬多名身心障礙者加發2劑快篩，上午9點起，全市17處社福中心陸續有身障人士憑證領取，領取情況踴躍。社會局說，雖然目前是端午節連假期間，同仁連假不休息，明天也能領，若是重度或極重度身障者，社會局會與身障社團合作，派遣專人送至家中。

市長陳其邁日前宣布，感染風險較高的照顧型機構、65歲以上長輩及低收入、中低收入戶等弱勢族群加發快篩試劑，身障者6月4日起發放。今天是開放領取的第一天，有人9點就到社福中心領取，幾乎不用排隊，不少身障朋友肯定這項福利。

社會局指出，為便利身障民眾或家屬在最快時間內取得快篩試劑，端午連假期間不休息，今天與明天假日增開服務窗口，下周後週一至週五，每日上午9點至下午5點，可在本市18處社福中心領取，身障朋友記得帶身障證明或身分證，代領者另要加帶自己的身份證到場。

高雄市鳳山社福中心今天加班開放身障人士領取快篩。圖／高市社會局提供
高雄市鳳山社福中心今天加班開放身障人士領取快篩。圖／高市社會局提供
端午假期的快篩領取地點。圖／高市社會局提供
端午假期的快篩領取地點。圖／高市社會局提供

身障者 快篩試劑 連假

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