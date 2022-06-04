澎湖+140 年紀最小為5個月女童
澎湖縣政府今公布新增140起確診案例（第3117至3256例），其中有1例中症收治三總澎湖分院，其餘輕症，其中2例收治於警光會館，137例採居家照護，年紀最小為5個月大女嬰、最大為90歲女性，皆輕症採居家照護。
澎湖縣政府表示，目前累積確診3256例，其中包含3例重症、8例中症、1例死亡，昨計有119例解除居家照護或出院，總計有2396人解除居家照護或出院。
澎縣府表示，新增案例中外縣市1例、其餘139例皆為澎湖籍，分別為馬公市111例、湖西鄉13例、白沙鄉0例、西嶼鄉6例、望安鄉3例、七美鄉6例。確診案例中以20至29歲年齡層最多，計27人。
學生確診部分，澎湖縣府表示，有10位澎科大學生、1位馬高學生、1位澎水學生。國中小學生（含幼兒園）新增18例，包含馬公國中1例，文澳國小6例、馬公國小2例，中興、湖西、七美國小各1例，明圓幼兒園2例、中正附幼、馬市幼澎南分班、馬市幼及耕讀各1例。
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