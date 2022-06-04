澎湖+140 年紀最小為5個月女童

澎湖縣政府今公布新增140起確診案例（第3117至3256例），其中有1例中症收治三總澎湖分院，其餘輕症，其中2例收治於警光會館，137例採居家照護，年紀最小為5個月大女嬰、最大為90歲女性，皆輕症採居家照護。

澎湖縣政府表示，目前累積確診3256例，其中包含3例重症、8例中症、1例死亡，昨計有119例解除居家照護或出院，總計有2396人解除居家照護或出院。

澎縣府表示，新增案例中外縣市1例、其餘139例皆為澎湖籍，分別為馬公市111例、湖西鄉13例、白沙鄉0例、西嶼鄉6例、望安鄉3例、七美鄉6例。確診案例中以20至29歲年齡層最多，計27人。