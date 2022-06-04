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中路社區活動中心老舊 高市斥資1800萬在國小新建

中央社／ 高雄4日電

高雄市阿蓮區中路社區活動中心因現有硬體設備老舊、不敷使用，高市府斥資1800萬元，利用中路國小土地新建多功能活動中心，預計民國113年3月完工，規劃供社區與學校共用。

高雄市長陳其邁今天視察阿蓮區中路國小多功能活動中心新建工程預定地表示，多功能活動中心新建案從原定900萬元預算追加，共預計投入新台幣1800萬元興建，一定會顧好品質，使社區與學校結合使用、共享資源。

陳其邁說，為支持地方建設，各界也齊心爭取到共約3300萬元經費，投入33條農路及道路修建，並改建中路橋，改善淹水問題。此外為照顧孩童需求，也計劃興建阿蓮特色公園。

陳其邁指出，阿蓮區鄰近台南高鐵站，高速公路下聯外道路對於阿蓮等地至關重要，將要求市府團隊盡速完成規劃、報請行政院核定，從阿蓮、岡山、田寮、燕巢一路連結仁武及市區。目前阿蓮、路竹、茄萣都市計劃也正進行調整，加上捷運延伸路竹，相信能帶動區域發展。

高雄市政府資料指出，現有中路社區活動中心是社區關懷據點場域，也是中路地區孩子的活動基地，但現有硬體設備老舊、不敷使用。為提供友善安全的環境空間，經市府、公所與地方多次商討，選定利用中路國小土地新建多功能活動中心，規劃建物基地面積約100坪，多元有效利用學校空間。

阿蓮區區長李慧寧告訴中央社記者，新的活動中心目前進入設計階段，初步預計113年3月完工啟用。未來使用方式，朝由學校經管、與社區發展協會共用的模式規劃。

高雄市長 陳其邁 行政院

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