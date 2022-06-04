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澎湖城隍廟靈應侯壽誕 地方祈福驅瘟除疫
每年農曆5月6日，是澎湖縣定古蹟「馬公城隍廟」境主靈應侯壽誕，澎湖縣長賴峰偉與地方人士今天向「陰間縣太爺」靈應侯祝壽，祈求消災解厄、驅瘟除疫、保境佑民。
每年的農曆5月6日，是馬公城隍廟境主靈應侯壽誕，廟方循古禮舉辦祝壽大典，今天一早許多信眾前往上香參拜、祈福。財團法人馬公城隍廟主委顏敏雄表示，每年農曆6月6日俗稱「半年節」的「保運」，信眾更絡繹不絕，成地方傳統習俗。
賴峰偉與縣議會議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、前縣長王乾發等人，今天也前往虔誠向靈應侯祝壽，祈求城隍爺庇佑澎湖早日遠離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，縣民安居幸福。
澎湖縣政府表示，馬公（媽宮）城隍廟創建於清乾隆44年（西元1779年），光緒年間清法戰爭澎湖遭波及，神明顯靈庇佑子民，獲光緒帝賜封「靈應侯」，並將澎湖廳舍移至媽宮城，當時城隍廟成為正式官衙所在地，也是官方祭祀廟宇，俗稱「陰間縣太爺」，曾經多次整修，澎湖文化局依文資法在民國76年間核定為縣定古蹟迄今。
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