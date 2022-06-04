原活動中心老舊 阿蓮中路里多功能活動中心後年完工

高雄市阿蓮區中路里社區活動中心建物老舊、輕鋼架外露，整棟重建遇到建照及土地等問題，經高雄市府與阿蓮區公所地方多次討論，決定在中路國小前興建總建物面積約100坪多功能活動中心，工程總經費1800萬元，目前已設計發包，預計後年（2024年）3月完工．

阿蓮區公所今舉辦中路國小多功能活動中心新建工程記者會，高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、民進黨籍議員黃明太、陳明澤、國民黨籍議員李亞築及多位里長出席。

阿蓮區公所表示，高市府與阿蓮區公所2015年起爭取、獲得中國信託慈善基金會「台灣夢兒少扎根計畫」每年補助百餘萬經費幫助中路社區弱勢及特殊孩童，目前服務的22名孩童多數就讀中路國小，但遇到現有活動中心老舊、汙損不敷使用狀況。

李亞築表示，原本的中路里活動中心位於中路萬福宮旁，前年因天花板鋼筋、輕鋼架外露，原本要在建築外做鐵皮防水，經阿蓮區公所評估耐震補強，發現需花費900萬元整修，乾脆整棟重蓋，但原址為廟宇所有，土地為農業用地、沒有建照，只能另尋地點。

阿蓮區長李惠寧簡報指出，經過市府及地方多次討論，決定將活動中心設在環境位置及條件皆適合的中路國小所有的學校對面停車場空間，計畫經費運用路竹衛生掩埋場廢棄物地方回饋金，匡列1800萬元興建。

李惠寧說，為保留2棵具有地方價值的芒果樹，建物將採鑽石型，並拆除原空間的停車棚，規畫一層樓挑高、總地板面積100坪，其中有76.5坪的體適能活動空間，另預計配合市府推動綠能，屋頂將設置太陽能板，活動中心未來上午將供社區使用，下午則由台灣夢兒少扎根計畫孩童運用。