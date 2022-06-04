高雄鳳山公6公園改造成功 送五甲國宅社區當端節大禮

高雄市拚全市蓋33座特色公園，位在鳳山區新富路五甲國宅社區的「公6」公園已改造完工，趕在端午連假開放使用，鄰近住戶指這處公園原本老舊昏暗，整建後步道平順，也增加老人體建設施，她可以帶孫子來遊戲場玩。

鳳山公6公園日前已完成遊具安全檢驗開放使用，成為送給五甲國宅社區的端午節大禮。工務局養工處表示，鳳山公6公園約花2500萬元，改造公園動線植栽、排水改善、體建設施、溜冰場，公園設置的攀爬遊具融入童話「傑克與魔豆」的彩繪意象，也設有鑽鑽樂等互動式親子遊具，適合不同年齡層兒童體驗。附近鄰房牆面也完成彩繪。

整座公園煥然一新，住附近的老奶奶說，以前公園老舊，步道積水濕滑，現在變得明亮，也有老人體健設施，她可以和孫子一起來，順便活動筋骨。