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高雄龍舟賽 議長曾麗燕讚陳其邁防疫措施做得好

中央社／ 高雄3日電

高雄愛河龍舟嘉年華今天熱鬧登場，國民黨高雄市議長曾麗燕說，非常感謝在高雄市長陳其邁領導下做好防疫措施舉辦，防疫也像划龍舟，要齊心齊力、團結一致才能成功。

2022高雄愛河龍舟嘉年華睽違2年未舉行，今天端午節熱鬧登場，傍晚在高雄市二二八和平公園有劇團演出，並舉行開幕儀式。美國在台協會（AIT）高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）、陳其邁、立委林岱樺、許智傑，及曾麗燕、議員郭建盟等人都到場參與。

陳其邁致詞表示，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下舉辦，23隊來自全台各地的英雄好漢齊聚愛河畔，彼此較勁。疫情期間大家同樣可以有日常生活，但也要提醒，逛市集、看比賽、享受劇團演出，都要做好防疫，保護自己也保護家人。

曾麗燕說，非常感謝在陳其邁領導下做好防疫措施，讓暌違2年的競賽在可愛的愛河上再次舉行。而且龍舟需要齊心齊力、團結一致才能贏得比賽，疫情也是一樣，要跟政府配合在一起，才能得到防疫的成功，恢復正常生活。

2022高雄愛河龍舟嘉年華上午起在愛河登場，一連3天舉行龍舟拔河、競技龍舟直道賽及傳統龍舟直道賽3大賽事，並且也有環保文創市集、SUP水域運動體驗、劇團演出等多樣活動供民眾遊憩。首日龍舟拔河比賽率先登場，各組競爭激烈，現場岸邊加油聲此起彼落熱鬧非凡。

高雄市政府運發局資料指出，高雄是南部唯一維持辦理龍舟賽的縣市，吸引台南、屏東、彰化、嘉義等外縣市龍舟隊伍參賽，共2000多人報名。採高規格防疫，要求選手打滿3劑疫苗、且要快篩陰性才能上場，現場觀賽民眾與選手也有分流，希望兼顧競技與防疫。

愛河 高雄市長 陳其邁

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