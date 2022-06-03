端午連假首日南橫成夯點 今天進出車流約4200輛次

端午連假第一天，南橫公路成出遊夯點，今天高雄及台東端向進出車流約4200輛次，數量僅次於通車首日的近6000輛次；雖車流較多，甲仙工務段適時調控，並未造成壅塞及車流回堵；由於明天仍是連假，預估仍有大量出遊車潮，工務段提醒遊客，若車流較多，可事前更改行程，以免影響出遊品質。

甲仙工務段觀察，這周南橫高雄及台東端向進出車流約在2000多輛次左右，端午連假第一天，進入車流增至4200輛次，數量僅次於5月1日南橫通車首日近6000輛次。

甲仙工務段表示，整體車流有效分散於各時段進出，未出現回堵情況，整體通行狀況大致順暢。

因應端午連假車流，高雄市政府交通局向甲仙工務段及六龜警分局協調，若上午11時梅山口等候進入車輛達5公里車陣，就會請警方勸導用路人，適時迴轉下山。

甲仙工務段提醒，明天是連假第二天，預估仍有大量車流，為防突發狀況，已在天池、向陽兩處配置拖吊車，也持續視車流狀況進行調控。