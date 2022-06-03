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慘！墾丁現戲水人潮 業者嘆是往年人數「腰斬再腰斬」
傳統夏日旅遊勝地屏東墾丁和小琉球，因南部疫情進入高原期，連帶衝擊端午連假出遊和返鄉人潮，兩地旅宿住房在連假首日都慘跌至五成；往返小琉球和東港的東琉線候船室，今天搭船人數比往年減半，有民宿業者發送快篩劑，讓同遊的遊客能在一起安心玩；吳姓業者笑說，遊客減半，搭船、用餐、租機車、水上活動不會人擠人，旅遊品質自動提升一個檔次。
屏東往墾丁和台東的台一線枋寮水底寮路口，今天南下車流白天維持在每小時兩千五百輛的大量，但不及往年大假日的三千輛，警方未啟動調撥車道，往墾丁的車流一路順暢，恆春半島各景點出現比平日多的人潮，墾丁各遊憩沙灘也湧現戲水人潮，南灣水上活動潘姓業者卻嘆說：「好慘，今天是往年大假日遊客的腰斬再腰斬，但比去年警戒三級期間的冷清好太多了！」
墾丁一名星級飯店主管說，端節連假往年都是滿房，去年因逢疫情警戒三級近乎零住房，今年則遇到升溫的疫情來攪局，從滿房退至三成的住房，特別是占大宗的團客和家庭親子客，這兩天出現讓人驚喜的臨訂房客，多是年輕客層，稍稍回升至五成；最近北部疫情趨緩，南部卻進入高原期，多數人「自主防疫」不出遠門，出遊人潮變少，從中北部南下的親友團還是會擔心疫情，出發前成員會先快篩，陰性才一起放心出來玩。
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