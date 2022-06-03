慘！墾丁現戲水人潮 業者嘆是往年人數「腰斬再腰斬」

傳統夏日旅遊勝地屏東墾丁和小琉球，因南部疫情進入高原期，連帶衝擊端午連假出遊和返鄉人潮，兩地旅宿住房在連假首日都慘跌至五成；往返小琉球和東港的東琉線候船室，今天搭船人數比往年減半，有民宿業者發送快篩劑，讓同遊的遊客能在一起安心玩；吳姓業者笑說，遊客減半，搭船、用餐、租機車、水上活動不會人擠人，旅遊品質自動提升一個檔次。

屏東往墾丁和台東的台一線枋寮水底寮路口，今天南下車流白天維持在每小時兩千五百輛的大量，但不及往年大假日的三千輛，警方未啟動調撥車道，往墾丁的車流一路順暢，恆春半島各景點出現比平日多的人潮，墾丁各遊憩沙灘也湧現戲水人潮，南灣水上活動潘姓業者卻嘆說：「好慘，今天是往年大假日遊客的腰斬再腰斬，但比去年警戒三級期間的冷清好太多了！」