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背面示人作品你看到什麼？屏東美術館背影學明開展

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背影方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供
台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背影方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供

散文作家朱自清描述父親送他到北京大學求學的「背影」，是抒發親情懷念、膾炙人口的經典散文作品；台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背面方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展，上百群人的背影，述說著不同故事，展覽特別結合擴增實境的AR技術，給觀者更有趣的觀展體驗。

策展人林育世說，陳廷晉擅長在作品中將最能代表身分辨識的人類面孔隱去，正是藝術家所屬的X世代（婴兒潮世代的下一世代）對傳統身分認同鬆動、反叛乃至解構的最重要特徵；初次面對陳廷晉的作品時，觀者往往會在這種永遠無法與作品臉孔對視的身心體驗中，立即感受到如浪襲來的莫名哀愁。

陳廷晉說，他透過慣常採用的泥塑與木雕，做為以背面示人作品的創作媒材，這過程很像是將素材其中隱藏的靈魂慢慢挖掘出來，透過「背影」面向的觀看，彷彿將生命的靈魂先放在一個括號中，讓觀者去體會，究竟在這背影上看到了什麼樣的靈魂，再置入這個括號之中。

縣府文化處說，特展設計趣味的AR（擴增實境）內容，滿足觀眾對永遠以背面示人的作品真正內心情感的好奇心；透過牆上的觸發圖板，可在手機上看到作品動了起來，有曼妙舞姿的少女，有肩上披著毛巾看似要去洗澡、實則展開蘇菲旋轉的胖大叔，有看似擺出調皮身段的小男生，卻是守護人世間千百年福凶咎吉的卍字符的化身，部分AR中的人物還是由陳廷晉親自扮演的。

台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背面方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供
台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背面方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供
台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背面方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供
台灣當代泥塑與木雕藝術家陳廷晉，著迷於以背面方式的藝術手法來描繪眾生百態，4日起於屏東美術館舉辦「背影學—內在的他者」個展。圖／屏東縣文化處提供

藝術家 擴增實境 北京大學

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