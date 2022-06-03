許崑源逝世2周年將辦音樂會 邀朱立倫、韓國瑜破除謠言

高雄市議會前議長許崑源將在6月6日逝世滿兩周年，延續去年的線上追思音樂會模式，女兒許采蓁今天宣布，今年會再度辦線上音樂會，邀請國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平及高雄市前市長韓國瑜、中廣公司董事長趙少康等黨內大老參與，破除黨內不團結謠言。

2020年6月6日高市舉辦韓國瑜罷免投票，挺韓的許崑源在結果揭曉後墜樓身亡，舉動震驚各界。許崑源離世後，女兒許采蓁決定接棒參政，投入年底高市議員第8選區「新興、苓雅、前金」議員選舉。

許采蓁說，6月6日是父親許崑源逝世兩周年的日子，家人將辦「許崑源議長追思線上音樂會」，除讓自己有個喘息空間消化情緒，市民也可以一起緬懷父親生前從政的點點滴滴；時間帶走了一個有情有義、苦民所苦的好議長，但人走茶未涼，要透過音樂會旋律訴說思念。

許采蓁指出，這場線上音樂會將邀請黨內人士講述父親過去從政的點點滴滴，共邀請朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康、曾麗燕、陸淑美等政壇前輩參與，還有兩位南部綠營大咖也會現身。

「許崑源線上追思音樂會」預定6月6日晚間8點在許崑源粉絲頁登場，許采蓁粉絲頁也會在線上live同步播出。