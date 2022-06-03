連假首日好熱 高雄店家等無人「都往山上避暑去了」

今天是連假第一天，高雄返鄉車潮大約跟平常假日差不多，旗津、崗山之眼及旗山老街等地人潮不多。店家說，因為天氣太熱，遊客都往山上跑，而且今天是假期第一天，遊客比較少外出遊玩，已經有心理準備。

今年端午節有三天連假，但全台疫情北部趨緩南部嚴峻，返鄉車潮沒有很多。市府交通局智慧運輸中心監測發現，今天上午，中正、九如路高速公路交通道周邊車流稍多、車速正常；景區部分，旗津、西子灣、駁二特區、旗美地區、佛光山等地區周邊交通正常，並未湧入過多人潮。

旗山老街是旗美地區熱門景點之一，連假第一天的人潮也不多，逛街遊客甚至比平常假日還少一些。飲料店業者說，天氣真的太熱，很多人往南橫山區及中部山區避暑，老街出遊人潮不多，明天遊客應該會比較多。