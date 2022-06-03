影／中南部疫情延燒 高雄大型接種站湧入滿滿人潮

今天是端午連假第一天，由於本土疫情持續延燒，有往中南部發展跡象，今天假日有許多家長帶著小朋友到高雄展覽館大型接種站接種兒童BNT疫苗，從一大早就人潮不斷，有小朋友害怕打針，也在醫護人員耐心照護下完成接種，行政院長蘇貞昌今天上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站運作情況，也宣布利多政策，只要是高中以下學生可獲得一人份（四劑）免費快篩試劑，將透過郵局送至學校發送。蘇貞昌強調，這兩年多來大家辛苦了。

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中等人專程南下，除了向家長們與小朋友致意，還向現場每一位醫護人員致謝，直說疫情快要結束了！再撐一下就過去了！也向大家鞠躬致謝這兩年多來大家辛苦了。蘇貞昌表示，第一線醫護人員，就連端午假期也沒有休息，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後的關鍵戰役，希望能很快取得勝利。 本土疫情持續延燒，中南部疫情新增速度已經超越北部，預估高原期將持續一段時間，中央在高雄展覽館設置大型兒童BNT疫苗接種站，今天端午假期有許多家長帶著小朋友前來接種疫苗。記者劉學聖／攝影 本土疫情持續延燒，中南部疫情新增速度已經超越北部，預估高原期將持續一段時間，行政院長蘇貞昌（右二）等人上午視察高雄展覽館接種站，並向辛苦醫護人員致意。記者劉學聖／攝影 本土疫情持續延燒，中南部疫情新增速度已經超越北部，預估高原期將持續一段時間，行政院長蘇貞昌（右二）與衛福部長陳時中（左一）等人上午視察高雄展覽館接種站。記者劉學聖／攝影 本土疫情持續延燒，中南部疫情新增速度已經超越北部，預估高原期將持續一段時間，衛福部長陳時中（右四）視察高雄展覽館接種站，與醫療人員合影打氣。記者劉學聖／攝影 衛福部長陳時中（左）高雄市長陳其邁（右）。記者劉學聖／攝影