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屏東兒童疫苗施打逾77％ 端節連假加開施打衝一波

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府端午連假加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府端午連假加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打。圖／屏東縣政府提供

屏東縣輝瑞兒童疫苗入校施打作業昨天完成，5至11歲疫苗施打率達77.8％，縣府為提升兒童疫苗施打率，今天起的端午連假特別加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打，縣府提醒家長上衛生局網站查詢並預約，以5至6歲未能在國小施打的兒童優先。

縣府衛生局說，全縣累計施打莫德納、輝瑞兒童疫苗者已有3萬1687人，接種率近8成，施打疫苗的孩童未出現不良反應，尚未施打的學童人數已不多，中央會陸續撥補疫苗施打，請家長不用擔心，另12至17歲國高中校園第3劑疫苗施打，也將於6日啟動。

衛生局說，有意願施打的國高中學生人數為2萬2840人，已向中央提出疫苗需求量，將比照兒童疫苗入校施打，以「孩子不動，疫苗動、醫護動」的貼心模式，請學生及家長依各校通知時間回校接種，獲得完整的保護力。

屏東縣政府端午連假加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府端午連假加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打。圖／屏東縣政府提供

疫苗 衛生局 輝瑞

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