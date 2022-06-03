屏東兒童疫苗施打逾77％ 端節連假加開施打衝一波

屏東縣輝瑞兒童疫苗入校施打作業昨天完成，5至11歲疫苗施打率達77.8％，縣府為提升兒童疫苗施打率，今天起的端午連假特別加開兒童疫苗門診，全縣17家診所與衛生所加開施打時段，不少家長利用假日帶著孩子前往施打，縣府提醒家長上衛生局網站查詢並預約，以5至6歲未能在國小施打的兒童優先。

縣府衛生局說，全縣累計施打莫德納、輝瑞兒童疫苗者已有3萬1687人，接種率近8成，施打疫苗的孩童未出現不良反應，尚未施打的學童人數已不多，中央會陸續撥補疫苗施打，請家長不用擔心，另12至17歲國高中校園第3劑疫苗施打，也將於6日啟動。