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影／高市端午龍舟嘉年華如期舉行 「1條線」才准參賽
疫情嚴峻，國內許多縣市今年相繼停辦龍舟賽，但高雄市端午龍舟嘉年華今早依舊在愛河登場，首日由龍舟拔河賽事打頭陣，各地隊伍頂著烈日賣力划槳，60秒內將對手拉過中線就贏，岸上加油聲此起彼落，熱鬧滾滾，幾乎感受不到疫情的威脅。
高雄市愛河龍舟賽今年突破疫情，如期舉行，共108隊報名，參加人數逾2000人，報名隊伍不少是外縣市客隊，都因當地停辦龍舟競賽轉戰高雄，高市運發局長侯尊堯笑稱，今年高雄總獎金達60萬，單項最高獎金也有5萬，「不少隊伍衝著獎金而來」，今天現場還看得到台南與屏東對陣盛況。
中南部近日疫情進入高原期，高雄連續多日確診病例衝破萬例，盡管市府主辦的龍舟賽未停擺，但市長陳其邁宣稱，「採最高防疫規格辦理」。今早在愛河賽場，參賽選手在報名時就要打滿三劑，出賽前並需快篩，檢錄前秀出，「一條線」才准參賽。
運發局長侯尊堯說，今年逢疫情，僅零星隊伍退賽，場地也做分流設計，端午3天連假，首日由龍舟拔河打頭陣，明後兩天則傳出傳統龍舟直道賽事，愛河周邊並規畫融入高雄地名的兒童劇及手作市集，民眾可輕鬆逛市集，賞龍舟賽。市集現場亦規畫飲食區，設有隔板以策安全。
今天登場的龍舟拔河，趣味性高，每隊6人成組，限70公斤以下，龍舟背對背由雙方牽引員牽拉，哨笛響起，兩隊成員各自奮力划槳，1分鐘內把對手拉過中線就贏，台南二中身著粉紅色團服，登場氣勢如虹，不到30秒就打敗對手，現場high成一片。
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