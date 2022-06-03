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澎湖端午龍舟賽 外國選手組隊競划最吸睛

中央社／ 澎湖縣3日電
澎湖縣長賴峰偉（前右3）3日表示，澎湖龍舟賽因疫情影響停辦2年，今年恢復還有34隊報名參賽，希望大家在美好的天候下，划出好成績，縣府隊自己也親身下場，當仁不讓，團結一心爭取分組賽事的冠軍。中央社
澎湖縣長賴峰偉（前右3）3日表示，澎湖龍舟賽因疫情影響停辦2年，今年恢復還有34隊報名參賽，希望大家在美好的天候下，划出好成績，縣府隊自己也親身下場，當仁不讓，團結一心爭取分組賽事的冠軍。中央社

因疫情而停辦2年的澎湖龍舟競賽活動，今天在高溫下競划，選手被汗水、海水濕透，競爭激烈，還有由美國等多國男女組成的「菊島地球隊」的初體驗，最為有趣，更是賽事的焦點。

澎湖龍舟賽受到疫情影響，取消開閉幕等活動，選手與民眾進場都要進行消毒與測量體溫，在港區觀賞的人潮也沒往年熱絡，各組比賽成績揭曉，縣府也立即頒獎表揚。

今年的龍舟賽，共區分4組，共計34支隊伍報名參賽，以社會乙組競爭最激烈，有17隊參加，其中更以由澎湖科大研發長林寶安所率外籍老師與交換學生等美國、越南和新加坡多國所組成的男女混合「菊島地球隊」，成為龍舟賽最引人注目的焦點。

來自美國的James表示，過去在美國時有參加過，但在澎湖參加龍舟賽還是第一次，尤其澎湖龍舟比美國的龍舟還大，大夥要很有默契的努力向前划，感覺是一個全新的體驗，不論成績好壞，覺得非常滿意。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖龍舟賽因疫情影響停辦2 年，今年恢復還有34隊報名參賽，希望大家在美好的天候下，划出好成績，縣府隊自己也親身下場，當仁不讓，團結一心爭取分組賽事的冠軍。

澎湖 龍舟賽 美國

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