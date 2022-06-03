高市聞臭師發威 1至5月判定48案裁罰達423萬

高雄市環保局每天收到各式異味汙染陳情案，除靠儀器判定外，還需靠15名嗅覺超強的聞臭師協助鑑定，在這群天賦異稟的人員協助下，今年1月至5月稽查採樣48件裁處，高達423萬元的罰金進入市庫。

高市環保局「異味污染物官能測定室」15名聞臭師，每天靠鼻子上班，像餐廳的油煙、廢氣、豬圈的臭味，都逃不過他們的「靈鼻」。

環保局表示，培育合格竹儲備嗅覺判定員，上工前得經接受花香、糖焦、汗臭、糞臭及成熟果實等5種基準嗅液試驗，均判斷正確才可出勤。

官能測定當天不能化妝、不能吃辛酸辣食物、不能感冒鼻塞，或有影響嗅覺的疾病，平時更不宜碰菸酒及檳榔，最後選出當天執行官能測定的6名聞臭師執行任務。一般感物官能測定，需在17到25℃，濕度40%—70%，且不受外界干擾「官能測定室」進行。