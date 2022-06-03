小琉球民間創意減塑高手 邀遊客成為「不塑之客」

小琉球疫情前爆量遊客登島，為生態環境帶來衝擊，為減輕一次性用品造成環境生態負荷，在地推動海洋教育的環保團體，發想推出鼓勵遊客自備用品的「環保傳奇」、免費租借環保餐具杯子和重覆使用的「雨衣琉著用」，以多樣的創意減塑環保行動，邀遊客加入「不塑之客」行列，盼讓低碳島成為小琉球的旅遊特色。

長期關注海廢議題的琉球鄉「青瓢」與「海湧工作室」，串聯島上友善環境店家發起「琉島傳奇」，由店家自發性提供獎勵，鼓勵遊客響應自備餐具、退回房間備品等，希望從源頭垃圾減量。

海湧工作室副執行長郭芙說，現在越來越多人關心環保，雖然願意使用環保餐具，但出遠門不方便攜帶，租借可提升遊客使用意願，不怕麻煩自備的，就給優惠當獎勵。

台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉說，入梅後接著進入颱風季，遊客遇到雨天，會使用輕便型雨衣，雨衣輕薄質輕、易破，往往穿過即丟，每逢雨天總會塞爆垃圾桶，除造成垃圾問題，更是資源上的浪費。

蔡俊吉說，丟棄的輕便型雨衣大多仍可繼續使用，團隊發起「雨衣琉著用」行動，將可用的雨衣收回清洗曬乾，放置碼頭旁免稅商店，供免費取用，自動歸還，重複利用還能減緩垃圾問題。

「我們的每一次選擇，都可以讓環境更好一點」，他說，旅客要搭交通船回家時，常把這些低廉又輕便的雨衣丟棄碼頭旁的免稅店垃圾桶，許多雨衣只被用過一次，甚至幾十分鐘，就被當一次性垃圾丟棄。

他說，其實輕便雨衣主打的是輕巧小件，不是一次性；感謝小琉球免稅店協助收集被丟棄的雨衣，經志工清洗整理，讓雨衣重回舞台，循環使用。