高雄搶救量能提升 獅子會贈消防警備車及特搜器材

國際獅子會300-D2區捐贈一輛消防警備車及特種搜救器材給高雄市府消防局楠梓分隊及楠梓義消分隊，提升救災量能，並於今天在消防局第四大隊舉辦捐贈儀式，並由消防局副局長蔡致模及楠梓義消分隊分隊長温國強代表受贈，也回贈感謝狀及紀念牌。

近年楠梓區人口成長，位處中心的楠梓分隊，除轄區勤務還有其他支援勤務，災害類型多元又複雜；因此，這次捐贈的Ford Ranger警備車，能因應崎嶇山路、泥濘地形等各式救災場合，且能更快速又安全趕抵災害現場。