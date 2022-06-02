國中教育會考補考 屏東考區159人

因應111年國中教育會考受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，6月4、5日參加國中教育會考補考，屏東考區考場設在國立潮州高中，考生人數159人，考生就未完成的考試科目補考，已考科目可自由選擇是否參加。

教育處指出，考場在6月3日下午3點至5點，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場。本次會考補行考試比照正式考試採高規格防疫措施，包括全程戴口罩、量體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場通風、加強消毒頻率、管制考場進出場動線、增設消毒點、試場人數降載、考場工作人員及服務隊老師皆須完整接種疫苗等，確保整體考生應試健康與安全。

會考期間，進入試場時須戴口罩，經勸導仍故意不戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。另外，避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、通訊、錄影、照相或計算功能的穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手表手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議考生應在考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處呼籲，為便於考場管理，考生請在考試期間穿學校服裝，另為配合防疫措施，請考生提早出門並記得攜帶「補行考試准考證」。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工及活動影響考場秩序，並請補習班勿在考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠，感謝高國中師長及考場試務人員對防疫與試務工作用心與協助，作考生最堅強的後盾。