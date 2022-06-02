國際外交 屏縣議會與日本東京都足立區議會簽備忘錄

屏東縣議會台日友好議員聯盟、日台友好促進足立區議會議員連盟，今下午在屏縣政府，透過視訊簽署合作備忘錄儀式，未來雙方將在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，盼疫情結束後能實際訪問，強化兩城市間的情感。

2020年初新冠肺炎在全球爆發疫情，當年5月日本東京都新型冠狀病毒確診人數急速攀升，醫療物資匱乏。屏東縣長潘孟安得知後決定伸出援手，指示縣府團隊募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭，不僅令東京都足立區備受感動，促成雙方議會間友誼的橋樑，也在日後收到溫暖的回饋。

2021年3月時大陸禁止台灣鳳梨輸入，日台友好促進足立區議會議員連盟瀬沼剛會長即號召議員發起採購台灣鳳梨活動，見證了堅定的台日情誼。

屏縣議員李香蘭說，近年屏東與日本交流頻繁，議會成立台日友好議員聯盟，和日本各城市議會交流。藉由屏東捐贈物資到東京都足立區，和當地議員連盟展開數次視訊交流，分享當地觀光、文化及農業，讓當地議員認識台灣屏東，並希望未來能互相拜會，強化彼此議會間的感情。

日本東京都足立區議員瀬沼剛表示，之前視訊會議，提到希望能早日與屏東縣議會締結雙方友好交流協定，沒想到能在短短一個半月內能達成，也期待足立區和屏東縣持續友好交流。