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影／全台首創 高雄聽障者可以三方線上看診無障礙

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
手語翻譯員模擬「聽障者」，用手語告訴醫師身體何處不舒服。記者徐白櫻／攝影
手語翻譯員模擬「聽障者」，用手語告訴醫師身體何處不舒服。記者徐白櫻／攝影

高雄市疫情進入高原期，考量身障人士特殊情況，高雄市開辦「聽障、視障確診者視訊語音問診服務」。市府社會局說，聽障者可申請線上個別化即時手譯視訊問診，會有手語翻譯員偕同看診，不用擔心溝通問題；另有高醫、長庚、榮總、義大、小港等醫院提供視障者全時段語音問診服務。

全高雄市有聽障者12679人、視障者6811人，因應疫情進入高原期，高市府整合高雄市手語服務中心及醫療院所推出視訊、語音問診服務。聽障者部分，使用skype或LINE通訊軟體，登錄sls9620336，透過高雄市手語服務中心，即可安排診所端與病患進行三方看診，同步手譯視訊問診，只要手機就能操作，共19位手語翻譯員可偕同線上問診。

今天社會局上線模擬操作，一名手語翻譯員扮演聽障者用手語求助，看診醫師及另名手語翻譯員一同上線，「聽障者」用手語描述身體不適的症狀，另名線上的手語翻譯員同步口譯給看診醫師了解，三人一起完成手譯視訊問診。

社會局專委陳綉裙指出，聽障者線上問診服務是創舉，別的縣市沒有，可提供身障朋友在確診後透過線上視訊看診，這樣可達到良好溝通，對醫療投藥與問診也有相當大的幫忙，這項服務是高雄超前部署限定推出。

高雄市府針對聽障及視障者開辦視訊、語音問診服務。圖／高市府提供
高雄市府針對聽障及視障者開辦視訊、語音問診服務。圖／高市府提供

手語 高雄市 視障

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