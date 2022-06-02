影／全台首創 高雄聽障者可以三方線上看診無障礙

高雄市疫情進入高原期，考量身障人士特殊情況，高雄市開辦「聽障、視障確診者視訊語音問診服務」。市府社會局說，聽障者可申請線上個別化即時手譯視訊問診，會有手語翻譯員偕同看診，不用擔心溝通問題；另有高醫、長庚、榮總、義大、小港等醫院提供視障者全時段語音問診服務。

全高雄市有聽障者12679人、視障者6811人，因應疫情進入高原期，高市府整合高雄市手語服務中心及醫療院所推出視訊、語音問診服務。聽障者部分，使用skype或LINE通訊軟體，登錄sls9620336，透過高雄市手語服務中心，即可安排診所端與病患進行三方看診，同步手譯視訊問診，只要手機就能操作，共19位手語翻譯員可偕同線上問診。

今天社會局上線模擬操作，一名手語翻譯員扮演聽障者用手語求助，看診醫師及另名手語翻譯員一同上線，「聽障者」用手語描述身體不適的症狀，另名線上的手語翻譯員同步口譯給看診醫師了解，三人一起完成手譯視訊問診。