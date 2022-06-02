高雄老翁離家和結髮妻相約高鐵站 警一查她過世7年

高雄市一名周姓老翁日前至左營警分局舊城派出所，聲稱和妻子相約高鐵站碰面，但卻找不到人。因老翁語焉不詳，警方查詢發現老翁2天前被通報為失蹤人口，通知家屬後，得知原來老翁口中的妻子已過世7年，老翁因患失智症，陷入時空錯亂，以為妻子還在人世。

警方指出，周姓老翁（74歲）上個月31日傍晚5時許，走進左營警分局舊城派出所報案，因老翁語焉不詳，當時備勤警員張浩銘耐心詢問，老翁才吐露說，他和妻子相約在高鐵捷運站，但找了半天，都找不到妻子，因此焦急報案。

由於老翁語無倫次，張警研判老翁疑有失智症，以警政系統查詢，果然查出老翁的家屬因2天前找不到人，向警方報案，老翁已被通報為失蹤人口，警方於是通知老翁兒子前來派出所。