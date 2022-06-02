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高雄老翁離家和結髮妻相約高鐵站 警一查她過世7年

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名周姓老翁日前至左營警分局舊城派出所，聲稱和妻子相約高鐵站碰面，但卻找不到人。因老翁語焉不詳，警方查詢發現老翁2天前被通報為失蹤人口，通知家屬後，得知原來老翁口中的妻子已過世7年，老翁因患失智症，陷入時空錯亂，以為妻子還在人世。

警方指出，周姓老翁（74歲）上個月31日傍晚5時許，走進左營警分局舊城派出所報案，因老翁語焉不詳，當時備勤警員張浩銘耐心詢問，老翁才吐露說，他和妻子相約在高鐵捷運站，但找了半天，都找不到妻子，因此焦急報案。

由於老翁語無倫次，張警研判老翁疑有失智症，以警政系統查詢，果然查出老翁的家屬因2天前找不到人，向警方報案，老翁已被通報為失蹤人口，警方於是通知老翁兒子前來派出所。

警方後來得知，原來老翁患有輕微失智症，妻子7年前已過世，老翁在妻子過世後，因喪妻無所依靠，記憶常停留在和愛妻的溫暖回憶之中，因此時空錯亂，以為和妻子相約在高鐵站碰面，因此離家，離家期間，投宿在旅館內，所幸老翁平安無事，老翁兒子感謝警方協助，讓他和父親團圓返家。

高雄周姓老翁因患有失智症，以為和結髮妻相約高鐵站碰面，因找不到人至派出所求助，結果警方一查，老翁妻子已過世7年，通知老翁的家人將他帶回。記者石秀華／翻攝
高雄周姓老翁因患有失智症，以為和結髮妻相約高鐵站碰面，因找不到人至派出所求助，結果警方一查，老翁妻子已過世7年，通知老翁的家人將他帶回。記者石秀華／翻攝

失智症 高鐵

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