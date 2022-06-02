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北曲台灣首創相聲男團金門跨海演出 盼民眾購票支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「愛笑斯坦相聲男團」的精彩演出，頗受好評。圖／台北曲藝團提供
「愛笑斯坦相聲男團」的精彩演出，頗受好評。圖／台北曲藝團提供

國內疫情嚴峻，疫情生活下，民眾都覺得心情煩悶。金門縣政府文化局在6月4日的端午假期，邀請「台北曲藝團」來金門演出「愛笑斯坦之時空相對論」，售票演出，但票房卻因疫情受到衝擊，文化局籲請民眾踴躍支持，此次邀請北曲臺灣首創相聲男團演出，期盼紓緩島民的防疫緊張情緒、用笑紓解壓力。

文化局表示，雖然疫情依然延燒，但文化局及北曲皆認為，只要遵守中央防疫規範，就不應該讓藝術停擺，公演將如期登場；此次邀請北曲台灣首創相聲男團演出，為讓民眾安心觀賞，主動將售票席次減半，僅開放一樓部分區域，保持空間的流通與防疫彈性，希望金門鄉親能多多購票支持，以行動鼓勵藝文團隊。

北曲團長葉怡均表示，此次演出面臨疫情挑戰，他們明知不利於票房推廣，仍秉持著傳承傳統文化的使命感與情懷，堅持讓演出如期登場；她說，社會氣氛緊繃，但生活還是要如常進行，否則會帶來憂鬱，此外身為藝術工作者，更想發揮己身影響力，希望用傳統相聲的特性「笑」逗樂觀眾，「藝」解苦悶心情、開心過端午節。

《時空相對論》是台北曲藝團旗下的「愛笑斯坦相聲男團」創團代表作，融合傳統相聲的技巧與現代相聲的創新元素，帶觀眾穿越古今，團員由洪子晏、段彥希、宋明翰、吳思偉、吳胤頡等五位大男孩組成，他們平均年齡24歲。

團員宋明翰指出，得益於臺灣開放的政治環境，他們得以在作品中自由融入大量時事哏、政治哏，更加入年輕人關注的科技、AI、戀愛話題，走在流行尖端的演出風格，常讓觀眾驚艷共鳴，訝異原來相聲也能這麼青春、這麼接地氣！

愛笑斯坦金門場演出，於6月4日（六）19:30，在「金門縣文化局演藝廳」獻演，節目包括：精選以傳統數來寶為演繹形式的「一頭大一頭小」、現已瀕危失傳，列入非物質文化遺產的「武墜子」、過度聰慧的AI機器人，引發崩潰笑彈的「進擊的AI」、腦洞大開的「我的徒弟是AI」，以及演員命運由觀眾掌握的「你抽我講挑戰秀」等五大段目。

其中「挑戰秀」更找來脫口秀與相聲雙棲的中生代演員黃逸豪助陣，共100段相聲供現場觀眾隨機抽選，爆笑火花很值得期待！演出票券現已在OPENTIX熱銷中，相關資訊可至台北曲藝團」粉專或02-22345610。

台北曲藝團旗下「愛笑斯坦相聲男團」，團員他們平均年齡24歲。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團旗下「愛笑斯坦相聲男團」，團員他們平均年齡24歲。圖／台北曲藝團提供
「台北曲藝團」來金門演出「愛笑斯坦之時空相對論」，精彩可期。圖／台北曲藝團提供
「台北曲藝團」來金門演出「愛笑斯坦之時空相對論」，精彩可期。圖／台北曲藝團提供

疫情 文化局 金門

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