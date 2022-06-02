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金門縣長楊鎮浯視察東半島水情 持續進行水資源建設

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天前往東半島視察湖庫水情以及水資源整治狀況，楊鎮浯表示，今年水情較前兩年穩定，前兩年的農塘浚深也在此時發揮成效。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天前往東半島視察湖庫水情以及水資源整治狀況，楊鎮浯表示，今年水情較前兩年穩定，前兩年的農塘浚深也在此時發揮成效。記者蔡家蓁／攝影

金門地區截至5月底降雨已達562毫米，較往年豐沛，配合大陸引水的適時補充及湖庫水源聯合調度，目前地區各湖庫蓄水量均已逐漸回升，金門縣長楊鎮浯今天一早前往東半島視察湖庫水情以及水資源整治狀況。楊鎮浯表示，今年水情較前兩年穩定，前兩年的農塘浚深也在此時發揮成效。

根據中央氣象局資料，金門去年及前年的降雨量分別為477與472毫米，均創下歷史新低，不過，今年的春雨及梅雨卻明顯較往年多，截至5月底地區降雨已達562毫米，超過前2年的年總降雨量，截至5月份為止，13座水庫(小金門3座及大金門10座)累計進帳約150幾萬噸，總水量提升約27％。

目前13座湖庫總有效蓄水量約為380萬噸(大小金門各約348萬及32萬噸)，約為總有效蓄水量的78%，以地區目前每日用水量約2萬多噸之需求，加計地下水及海淡場之支援補給，自有水源之水情尚稱穩定。

楊鎮浯表示，在極端氣候之下導致降雨量也呈現兩極化情形，特別是去年與前年都僅只有400多毫米，雖然因大陸接水讓民生用水無虞有保障，不過農民的灌溉用水方面就造成很嚴重的影響。

楊鎮浯進一步指出，縣府從前年開始就逐步進行農塘浚深工作，109至110兩年時間所浚深的農塘數量就有110個，對於提供有效蓄水成效卓著。加上今年前五月的降雨量頗豐，讓今年的水情相對穩定。

而各鄉鎮農塘的維護管理工作都是委託各鄉鎮公所協助，在湖庫巡查方面發揮很大功能，也確保農友需求。金沙鎮長吳有家說，過去就有發現因各湖庫水域的管轄權不統一而造成困擾的情況，這兩年來縣府將事權統一由公所維護防控，負責的同仁雖然辛苦，但也有效率。

楊鎮浯說，不只要兼顧民生、農業用水，縣府也很重視生態，在湖庫整治上，早期都是利用估水期時採取入庫挖角的方式，但此舉對於生態影響較鉅；所以他近兩年來都會要求相關單位需採取生態友善工法，直接在湖面架設平台，利用長操作臂開挖，這樣方法也比較不會破壞湖庫生態體系，兼顧生態與水資源。

金門縣長楊鎮浯今天前往東半島視察湖庫水情以及水資源整治狀況，聽取水廠簡報。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天前往東半島視察湖庫水情以及水資源整治狀況，聽取水廠簡報。記者蔡家蓁／攝影
金門地區截至5月底降雨已達562毫米，金沙水庫的水源充沛。記者蔡家蓁／攝影
金門地區截至5月底降雨已達562毫米，金沙水庫的水源充沛。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 雨量

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