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公園樹木遭斷頭 高市府：若修剪過當將開罰廠商

中央社／ 高雄2日電

高雄左營區龍華市場旁公園，被民眾發現約30棵樹遭斷頭式修剪，森林城市協會批評這樣恐讓樹更不健康。高市府表示，將介入釐清，若廠商修剪過當屬實，將依自治條例開罰。

環保團體「森林城市協會」在臉書發文表示，高雄好久沒有公園樹被斷頭，但近期在龍華市場旁的小公園，卻有約30棵左右的樹木被平頭式修剪。經通報市府，廠商說明是附近幾棵樹無風自倒，因此進行修剪。

森林城市協會理事長莊傑任接受中央社記者電訪表示，把樹斷頭，一來造成大面積傷口，讓白蟻等病蟲害更容易入侵；二來剪除全部樹葉，樹木缺乏能量來源，根群可能大量萎縮、枯死，樹木反而更不健康。

莊傑任認為，應該強化樹木檢查，把有病、有危險的挑選出來處理或移除，健康的則保留，給民眾一個自然的公園空間，若稍做修剪，最好也要保留3/4以上的枝葉，以維持樹木健康。

高雄市政府工務局養工處告訴中央社記者，因先前附近有垂榕倒塌，經專家學者查看，發現樹木染上褐根病，加上汛期將至，為避免附近樹木同樣染病造成倒伏，影響公共安全，因此委請廠商進行修剪。

養工處表示，會再跟廠商釐清，是否樹木真正有罹病才以此方式修剪，如果樹木沒有罹病、而是修剪過當，則會再依「高雄市樹木景觀與安全管理自治條例」開罰。

高雄市 成大

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