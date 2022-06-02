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輕軌大順路段暫全線開放 汛期後11月繼續施工

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝
輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌二階工程持續推進，目前因進入汛期，市府趕在汛期前完成大順路段（自由路至建興路）雨水箱涵工程，暫還路於民。昨天已全數完成路面復舊，用路人從今早起行經已無施工圍籬。副市長林欽榮日前視察時表示，今年11月汛期結束後將進行鋪軌工程，預計今年10月7日可提前通車至C24站。

捷運局表示，輕軌二階從去年7月起設置圍籬優先處理路使用數十年的老舊雨水箱涵，進行強化及穩固軌道面等地下承重基礎，在蓋輕軌同時一起改善沿線地區排水功能，避免多次挖路造成民眾不便。今年5月汛期來臨前如期完成階段性任務。

也因應輕軌二階路線採分段通車方式推動，預定明年底通車的大順路段B丶C丶D等工區完成階段性任務後，就接續拆除施工圍籬，路面復舊由養工處採取全斷面刨鋪方式還路於民，短期恢復車輛通行。今年10月將通車至C20至C24站，預計明年底全線完工通車，持續推動輕軌成圓。

捷運局指出，因大順路段路幅有限且車流大，經研究後，軌道、車站皆有瘦身，輕軌路幅原10.8公尺縮小至車站段9.6公尺、路線段9.0公尺。車站月台也從島式月台改為側式月台，月台拆分為上行、下行，如此一來月台寬度從4公尺縮為2.5工尺，多出來的空間可供用路人使用。

輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝
輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝
輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝
輕軌二階大順路部分路段將暫時還路於民，在今年11月汛期結束後再進行鋪軌工程。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 捷運

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