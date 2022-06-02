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影／3歲幼童公園玩耍半小時被叮上百包 議員心疼籲改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
3歲幼童在公園玩耍卻被小黑蚊叮到全身多處紅腫，癢到小朋友受不了。記者徐白櫻／翻攝
3歲幼童在公園玩耍卻被小黑蚊叮到全身多處紅腫，癢到小朋友受不了。記者徐白櫻／翻攝

高雄美術館遭小黑蚊入侵，小朋友只玩半小時就被叮到全身上下100多個包，雙腿變成「紅豆冰」，臉部也不放過，徹夜奇癢難入眠。高市議員陳美雅說，現在家長不只要擔心小孩疫苗，連戶外玩耍都不能安心，衞生局及環保局應該針對市區公園及兒美館進行大清消，勿讓公園成為「孩童們的惡夢、小黑蚊的天堂」。

議員陳美雅指出，今早接獲投訴，一名阿嬤帶孫子到高美館兒美館沙坑玩耍，出門前特地噴防蚊液，沒想到才玩半小時，祖孫兩人全身癢到不行，全身上下從腳踝、小腿、膝蓋到大腿，沒有一處不被小黑蚊咬傷，總共100多個包。

投訴民眾說，剛滿3歲的幼兒全身上下紅腫難耐、奇癢無比，晚上哀哀叫睡不著覺，成了惡夢的開始，趕快帶去看皮膚科。

陳美雅認為，這類投訴不是個案，近日已經有不少家長反映在公園常被蚊蟲叮咬，類似案件層出不窮，近來家長為了小孩疫苗疲於奔命，去公園玩耍也不得安心，雖然高雄市府目前是防疫優先，但市長陳其邁也不可以把市政「擺爛」，這個問題若不解決，很難想像家長會多麼擔憂與害怕 ，公園小黑蚊問題要盡速解決。

對此問題，高市環保局表示，高美館場的環境清潔屬高美館自行維護區域。

天氣變熱後公園小黑蚊數量變多，小孩與大人都被叮。記者徐白櫻／翻攝
天氣變熱後公園小黑蚊數量變多，小孩與大人都被叮。記者徐白櫻／翻攝

小黑蚊 陳美雅 高美館

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