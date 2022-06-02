馬祖燕鷗季來臨 連江縣府與鳥會合作線上直播鳥況

每年6至8月為馬祖燕鷗季，其中世界僅存約100隻的黑嘴端鳳頭燕鷗經常會伴隨鳳頭燕鷗群一同到來，連江縣政府今年委託台北鳥會在北竿鐵尖島完成太陽能監視系統，運用網路進行直播，初步於YouTube頻道直播測試成功，讓民眾可以近距離窺見燕鷗的生態。

連江縣政府表示，近年來除進行燕鷗保護區巡護及棲地整理外，更與台北鳥會在北竿鐵尖島完成太陽能監視系統建置，當中很大的困難，是克服了電力供應問題，這套系統經測試已能將鐵尖島即時現況，透過小型微波傳送至橋仔接收站，再運用網路進行直播。

縣府也說，配合馬祖地區在地旅遊業導覽景點規畫，預計於北竿鄉漁業展示館進行網路電視直播，以大尺寸網路電視提供鐵尖島即時鳥況，將更能有效提供遊客生態導覽、環境教育資訊及休息駐足的空間。

縣府也說，連江縣未來將持續維護本縣生態資源，發展生態觀光，提供友善生物生存環境，讓生物多樣性更豐富。