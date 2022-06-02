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馬祖燕鷗季來臨 連江縣府與鳥會合作線上直播鳥況
每年6至8月為馬祖燕鷗季，其中世界僅存約100隻的黑嘴端鳳頭燕鷗經常會伴隨鳳頭燕鷗群一同到來，連江縣政府今年委託台北鳥會在北竿鐵尖島完成太陽能監視系統，運用網路進行直播，初步於YouTube頻道直播測試成功，讓民眾可以近距離窺見燕鷗的生態。
連江縣政府表示，近年來除進行燕鷗保護區巡護及棲地整理外，更與台北鳥會在北竿鐵尖島完成太陽能監視系統建置，當中很大的困難，是克服了電力供應問題，這套系統經測試已能將鐵尖島即時現況，透過小型微波傳送至橋仔接收站，再運用網路進行直播。
縣府也說，配合馬祖地區在地旅遊業導覽景點規畫，預計於北竿鄉漁業展示館進行網路電視直播，以大尺寸網路電視提供鐵尖島即時鳥況，將更能有效提供遊客生態導覽、環境教育資訊及休息駐足的空間。
縣府也說，連江縣未來將持續維護本縣生態資源，發展生態觀光，提供友善生物生存環境，讓生物多樣性更豐富。
對於可以近距離一窺燕鷗的生態，不少鳥友都覺得很棒，因為這樣可以大幅降低對燕鷗生態的干擾，且透過直播方式，可以即時傳遞燕鷗的生動畫面，相當值得期待。
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