環團批高市樹木斷頭再現 養工處：染褐根病但修過頭

護樹團體「森林城市協會」批高雄龍華市場旁公園成排垂榕被「理光頭」，惡夢又重演，高市工務局養工處指是因為垂榕有褐根病，擔心汛期一來會倒伏影響公共安全，但包商確實修剪過度，將會開罰。

森林城市協會理事長莊傑任表示，包商指高雄龍華市場旁的小公園樹木倒了幾棵，因此進行修剪，但把樹斷頭會產生巨大傷口，樹木更容易遭病蟲害入侵，且失去樹葉行光合作用，會愈來愈弱化，之後倒得更慘。

莊表示，沒病的樹應該強化樹木檢查，將染病及未染病的樹分別處置，全面斷頭只會讓樹木更不健康。高雄市養工處表示，龍華市場旁公園一整排垂榕感染褐根病已經爛根，忠言路已有幾棵倒伏，由於汛期與颱風季將屆，因此雇工修剪，但包商確實過度修剪，會依法開罰。

除了龍華公園垂榕發生褐根病，三民區德北公園的老榕樹，2019年被嘉義大學森林系學者診斷出褐根病，投藥治療至今，上月養工處再邀台灣植物及樹木醫學學會專家以研發的藥劑再做治療，盼讓這棵老榕樹能夠持續健壯生長。

工務局表示，為老榕樹治療的樹木醫師孫岩章跨足環保學界、植病學界及植醫學界三大領域，是台大植物病理與微生物學系兼任教授，是國內植物病理權威。養工處強調，平日例行巡視行道樹如發現生長衰弱或枝葉稀疏的樹木而有罹患褐根病的疑慮時，都會拍照上傳林業試驗所「林木疫情鑑定與資訊中心」網站，申辦林木疫情診斷，確診染褐根病也會徹底消毒土壤，避免殘餘病原菌感染後續栽植的樹木。