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高雄市長難產 曹桓榮在八處電視牆賀市民「端午安康」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市黨部副主委曹桓榮近日在八處重要路口透過電視廣告祝賀高雄市民端午節安康。記者徐白櫻／翻攝
高雄市黨部副主委曹桓榮近日在八處重要路口透過電視廣告祝賀高雄市民端午節安康。記者徐白櫻／翻攝

國民黨高雄市長提名人選尚未公布，已宣布參選的中央委員孫健萍之後，高雄市前民政局長、國民黨高市黨部副主委曹桓榮近日在八處高雄市重要路口架設電子廣告看版，祝賀高雄市民端午節快樂。孫文學校總校長張亞中拜會左營區、三民區里長，有意參選者動作頻頻。

國民黨中央委員孫健萍上月宣布參選，高市黨部副主委曹桓榮未明確公布參選，但也從未放棄參戰，端午節即將到來，近日在瑞豐夜市、三多與光華路口、青年與建國等八處路口的電視牆刊登「端午安康、高雄平安」的祝賀廣告。除透過廣告牆打知名度外，近日曹桓榮也勤走民間社團與社區的端午節活動，上山下海關懷獨居長輩。

曹桓榮說，適逢端午佳節假期將至，因高雄市目前新冠疫情持續延燒，連續幾日確診案例破萬加上遠距教學繼續延長至6月12日，考量參與群眾活動有顧慮，藉此方式向諸多好友及市民鄉親祝福佳節愉快，並提醒市民鄉親注意自身防疫安全。

另方面，孫文學校總校長張亞中向高雄基層請益的拜會活動未停，近日前往全台最大里左營福山里辦座談會，以及三民區鼎泰里長張吉雄等地方人士。

孫文學校總校長張亞中拜會里民數高達4萬多人的左營區福山里。記者徐白櫻／翻攝
孫文學校總校長張亞中拜會里民數高達4萬多人的左營區福山里。記者徐白櫻／翻攝

高雄市長 廣告 端午節

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