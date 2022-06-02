高醫大與生技團隊開發植物萃取配方 發展抗病毒藥

高醫大「天然物篩選中心」與昱星生技研發團隊由可食植物庫中開發出山茶、金錢薄荷、蓮等植物萃取物的組合配方，能有效阻擋COVID-19病毒進入細胞，可望發展成抗病毒藥物。

高雄醫學大學今天新聞稿指出，傳統天然物藥物的開發需要相當長的時間，而且每次僅能針對少量植物材料進行開發。高醫大「天然物藥庫暨高通量篩選核心設施」（簡稱天然物篩選中心）與辜嚴倬雲植物保種中心合作，製備上千種植物萃取物，是目前國內唯一有提供大量樣品，並每天能完成超過3000份樣本測試的天然物藥庫，盼助學術及產業縮短傳統天然藥物研發時程。

昱星生技執行長張郁芬表示，這次與高醫大天然物篩選中心合作，在可供食品原料使用的植物萃取物中，篩選出山茶、金錢薄荷、蓮的特定部位及其他數種萃取物能有效阻擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒進入細胞，對於Omicron變異病毒株的抑制也能達到與抗體藥物相近的效果，未來可望繼續發展成抗病毒藥物。

不過，高醫大天然物篩選中心主持人顏嘉宏提醒，許多可食植物都是在經過適當的萃取濃縮之後，發現其萃取物在多種測試平台中，表現出相當優異的生物活性。雖然這些材料取得容易，但應是經由萃取、濃縮後，才會有較佳的抗病毒作用。

高醫大附設中和紀念醫院中醫部主任陳忠仁說，蓮子在中醫藥界使用已有久遠歷史，原本用於養心安神益精氣；其抗病毒功效，則是首次被發現。他建議，在居家隔離的人，蓮子湯可作為輔助食材，做為預防保養之用；但若要作為中藥調劑使用，則必須請教中醫師專業，依個人體質去運用；對於確診者，則應該依標準程序就醫。

高醫大天然藥物研究所所長王惠君表示，天然物來源產物是生物科技產業發展產品的重要來源之一，高醫大培育天然物應用於創新性製藥、保健食品等高階研究人才不遺餘力，並透過各種方式鏈結產業界。在疫情下，也期望高醫大發揮自身研究量能，對於改善國人健康做出貢獻。