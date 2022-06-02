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高雄首座滯洪池遊戲場 獲建築園冶獎
為增進空間活化，高市水利局在寶業里滯洪池打造第一座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，場區內除了近期備受喜愛的復古磨石子滑梯外，還有滑步車賽道，一開放就廣受高雄親子喜愛。
水利局說，滯洪池提供高雄市民假日休閒、小孩放電的景點，今年更獲得公共建築景觀類建築園冶獎肯定。
水利局說，在不影響寶業里滯洪池功能前提下，利用滯洪池原始坡面興建了3條溜滑梯，高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，增加溜滑梯的新體驗。
水利局說，這3條溜滑梯各有不同的線型，讓孩童有不同的速度感受。滑步車賽道總長190公尺，寬度3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加困難度及挑戰性，讓孩童能練習手腳平衡及體驗過彎刺激。配合春節花季，水利局也會在滯洪池底種植造型花圃成為城市中的秘密景點。
水利局長蔡長展說，寶業里滯洪池活化設施這次榮獲景觀類建築園冶獎，假日期間許多民眾在滯洪池內休憩，小孩放電，大人放鬆，可說是相當成功的案例。未來水利局在建造滯洪池時均會考量納入活化設施功能，提供市民更多的休憩空間。
水利局表示，寶業里滯洪池結合遊具設施，活化非汛期時民眾增加戶外活動空間，但目前已經進入汛期，滯洪池主要功能仍是以滯洪防汛為主，平時沒有下雨期間遊具設施會開放，如遇大雨或颱風警報時請民眾儘速離開滯洪池，不可逗留，以免發生危險。
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