防洪兼做遊戲場 寶業里滯洪池獲建築園冶獎肯定

高市水利局在寶業里滯洪池打造超長溜滑梯、滑步車賽道，成為高雄第一座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，是假日休閒好去處，今年更獲公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

高雄市政府水利局今天新聞稿指出，寶業里滯洪池打造為高雄第一座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，提供高雄市民假日休閒、小孩放電的景點，在社群媒體上引起高度討論，今年更獲得公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

水利局說明，寶業里滯洪池遊戲場是在不影響滯洪功能前提下，利用滯洪池原始坡面興建3條6公尺高、平均18公尺長的溜滑梯，且3條溜滑梯各有不同線型，讓孩童有不同速度感受，也擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，增加溜滑梯的新體驗。

此外，遊戲場也設計總長190公尺，寬度3公尺的滑步車賽道，分別有直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加困難度及挑戰性，讓孩童能練習手腳平衡及體驗過彎刺激。並配合春節花季，在滯洪池底種植造型花圃，打造城市中的秘密景點。

水利局長蔡長展說，寶業里滯洪池活化設施這次榮獲景觀類建築園冶獎，是對市府努力的肯定。假日期間許多民眾在滯洪池內休憩，小孩放電、大人放鬆，是相當成功的案例，日後水利局在建造滯洪池時均會考量納入活化設施功能，提供市民更多的休憩空間。

水利局表示，寶業里滯洪池結合遊具設施，活化非汛期時民眾增加戶外活動空間，但目前已經進入汛期，滯洪池仍以滯洪防汛為主要功能，平時沒有下雨期間有開放遊具設施，但若遇大雨或颱風警報，請民眾儘速離開滯洪池，不可逗留，以免發生危險。