高市5月人口數不含原民跌破270萬 議員恐減1席

中央社／ 高雄1日電

高雄市人口數下滑，市府統計，截至5月底止，高市扣除原住民後區域人口跌破270萬人，以此推算，年底議員選舉席次，第7、8選區將各少1席，但第4選區因人口增長，將增加1席。

依公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票月前第6個月的月底戶籍統計人口數為基準，今年九合一選舉將於11月26日舉行，即以今年5月底的人口數計算。

根據高雄市政府民政局統計，截至5月底，高雄市總人口數272萬4134人，扣除原住民約3.6萬人，僅剩約268多萬人，跌破270萬大關。

據此推算，原本高雄市區域議員席次62席，恐將減少1席，其中第7選區（三民區）、第8選區（新興、前金、苓雅區）因人口下滑，恐將各減少1席；第4選區（左營、楠梓區）因人口成長，恐將增加1席。

高雄市選舉委員會向中央社記者表示，應選席次最後仍要以中央選舉委員會8月18日的選舉公告為準。

中國國民黨三民區市議員童燕珍告訴中央社記者，對選區席次可能減少，已有心理準備，會持續耕耘地方，穩健經營。

高雄市民政局長閻青智表示，高雄市人口減少，大部分受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，但議員席次最終仍須由中選會計算公告。

根據高雄市民政局截至5月底止統計，三民區共33萬167人，推估議員席次從8席減至7席；前金、新興、苓雅區共23萬7207人，推估議員席次從6席減至5席；左營、楠梓區共38萬4106人，推估議員席次將從8席增至9席。

高雄市選舉 九合一選舉

延伸閱讀

替防疫人員加油 民眾黨高市黨部贈千份電解水、快篩

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

北市5月人口數跌破250萬人 議員席次將減2席

高市提供聽視障視訊語音問診 陳其邁：未來10天高原期

相關新聞

疫情拖累端午連假…墾丁、小琉球旅宿 訂房剩3成

端午連假將至，全台疫情處於高原期，兒童疫苗近期在各地開打，影響民眾出遊意願，屏東縣墾丁、小琉球等熱門景點，旅宿訂房平均3...

疫情燒 長照加薪1成仍找嘸人

高雄疫情進入高原期，長照機構人力吃緊，業者徵才3個月、加薪1成還找不到人。市議員邱于軒說，疫情威脅讓想投入長照領域者卻步...

玉荷包嬌貴 微震波冷鏈助保鮮

玉荷包產量銳減，高雄首選電商平台宣告完售，市府昨天發表智慧農業應用成果，為克服保鮮難題，協助農民導入冷鏈保鮮智慧設備，透...

高雄原鄉文健站快篩劑加碼 55歲以上長者至少可領4支

為解決高雄原鄉交通不便及醫療資源較欠缺的困境，高雄市政府宣布，凡設籍原鄉的居民，每人皆可領2支免費快篩試劑，三個原鄉總共...

屏東高樹芋頭價跌近7成 農民搶種、又遇產期重疊

屏東縣高樹鄉芋頭產量僅次於台中市大甲區，是全台第二大芋頭產地，高樹芋頭農友近期反應，芋頭價格跌落，田間收購價一台斤8到1...

金門「有薪照顧假」補貼限3家銀行 業者質疑遭刁難

金門縣長楊鎮浯在5月2日宣布，鼓勵雇主給員工「有薪照顧假」，縣府將提供雇主每天新台幣800元補貼，政策上路後頗受好評，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。