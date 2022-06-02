高市5月人口數不含原民跌破270萬 議員恐減1席

高雄市人口數下滑，市府統計，截至5月底止，高市扣除原住民後區域人口跌破270萬人，以此推算，年底議員選舉席次，第7、8選區將各少1席，但第4選區因人口增長，將增加1席。

依公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票月前第6個月的月底戶籍統計人口數為基準，今年九合一選舉將於11月26日舉行，即以今年5月底的人口數計算。

根據高雄市政府民政局統計，截至5月底，高雄市總人口數272萬4134人，扣除原住民約3.6萬人，僅剩約268多萬人，跌破270萬大關。

據此推算，原本高雄市區域議員席次62席，恐將減少1席，其中第7選區（三民區）、第8選區（新興、前金、苓雅區）因人口下滑，恐將各減少1席；第4選區（左營、楠梓區）因人口成長，恐將增加1席。

高雄市選舉委員會向中央社記者表示，應選席次最後仍要以中央選舉委員會8月18日的選舉公告為準。

中國國民黨三民區市議員童燕珍告訴中央社記者，對選區席次可能減少，已有心理準備，會持續耕耘地方，穩健經營。

高雄市民政局長閻青智表示，高雄市人口減少，大部分受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，但議員席次最終仍須由中選會計算公告。

根據高雄市民政局截至5月底止統計，三民區共33萬167人，推估議員席次從8席減至7席；前金、新興、苓雅區共23萬7207人，推估議員席次從6席減至5席；左營、楠梓區共38萬4106人，推估議員席次將從8席增至9席。