高雄原鄉文健站快篩劑加碼 55歲以上長者至少可領4支

為解決高雄原鄉交通不便及醫療資源較欠缺的困境，高雄市政府宣布，凡設籍原鄉的居民，每人皆可領2支免費快篩試劑，三個原鄉總共發放1萬500多劑左右，透過物流配送到原鄉區公所，再由里鄰長協助發放，今天原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）更擔任快遞員，親送快篩劑給高雄市茂林區文化健康站。

近日疫情在廣泛社區流行，原民會為顧及文健站長者與照顧服務員健康，採購近3萬8千劑快篩試劑，今天透過各縣市政府及55個原住民族地區的公所開始發放，若有需求的原民長者，可向文健站照服員領取，藉快篩，掌握染疫情況，降低傳染風險。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天上午親送快篩劑給茂林區文化健康站，同時關心當地長者，防疫期間，文健站照顧情形。

原民會統計，全國文健站第一、第二劑施打率已達85.5%及78.3%，第三劑60.81%為，全國已設置473個文健站，照顧原住民族長者達1萬4843人。

考量文健站是長者重要群聚據點，及其他多重慢性病患者染疫，可能有染疫造成的相關風險，便決定在本月起，透過文健站配發快篩試劑給有需要的長者。

夷將．拔路兒鼓勵長者確實接種疫苗，另6月底前施打疫苗的55歲以上原住民，皆可免費獲得中央所配發的2劑快篩劑。