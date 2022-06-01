屏東高樹芋頭價跌近7成 農民搶種、又遇產期重疊

屏東縣高樹鄉芋頭產量僅次於台中市大甲區，是全台第二大芋頭產地，高樹芋頭農友近期反應，芋頭價格跌落，田間收購價一台斤8到14元，跟去年同期相較21元到30元，價跌近7成，縣府農業處長鄭永裕說，去年芋頭產地價高，農民搶種，加上中部芋頭去年遇水荒延後種植，與高樹產期重疊。農糧署南區分署屏東辦公室指出，已協助媒合加工廠收購。

屏東縣高樹鄉地處水源保護區，鄉內農特產豐富，鳳梨、芋頭與蜜棗列為「高樹三寶」，芋頭種植面積約500多公頃，產量僅次於台中大甲區。高樹芋頭口感綿密，深受消費青睞。

6月是芋頭產季，高樹芋頭農民李瑩美說，高樹芋頭以往多仰賴外縣市盤商收購，今年到盛產期乏人問津，盤商僅說疫情堵市、銷不出去，產地價從去年每台斤田間收購價21到30元，跌至今年8至14元，不敷成本，根本賠錢。

高樹青果生產合作社總幹事涂清玉說，早期高樹芋頭須仰賴外界盤商與中盤商收購，高樹品牌與通路一直無法拓展，合作社近期要打出自己的品牌，通路持續開發中，但又遇到今年芋頭價格低迷，對通路來說，是很困難任務，希望外界攤商支持高樹芋頭。

涂清玉說，今年高樹芋頭與中部大甲芋頭產期重疊，去年產地價格每台斤30元，今年高樹芋頭10到15元，對農民來說投資成本與銷售金額面臨虧損。