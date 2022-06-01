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高雄文健站配發快篩試劑 原民會主委赴茂林親送

中央社／ 高雄1日電

COVID-19疫情延燒，行政院原民會採購近3萬8000劑快篩試劑，發送到全國各地文化健康站。原民會表示，高雄市29個文健站，共配發2943劑，有症狀且有需要的長者都可領取。

行政院原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天親送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑到高雄市茂林區文化健康站，並關心長者照顧情形。

原民會今天發布新聞稿指出，為了文化健康站長者及照顧服務員的健康，已採購近3萬8000劑快篩，今天起發送到全國，有症狀且有需要的原住民長者，都可向文化健康站的照顧服務員領取，降低染疫風險。

原民會對中央社記者表示，全國共設置473個文健站，照顧原住民族長者達1萬4843人，由於文健站是原住民長者群聚據點，需要有足夠快篩試劑，降低染疫風險。其中高雄市共設置29個文健站，將獲配發2943劑。

此外，為鼓勵長者接種疫苗，6月底前55歲以上原住民施打疫苗，還可免費獲得中央配發的2劑快篩。另高雄市府今天起也針對設籍桃源、那瑪夏、茂林3區居民發放快篩試劑。

原民會表示，為降低族人對疫情恐懼，原民會自5月以來，啟動社會福利體系關懷工作，透過社會福利體系關懷族人，提供防疫物資、代領代送、提供醫療資訊、引導線上看診及送餐等服務。

快篩試劑 原住民 高雄市

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