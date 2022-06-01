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實踐大學應用中文系畢展 即日起在台南東門美術館展出

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供

實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，跨縣市從高雄校區到台南展出，即日起到6月4日，在東門美術館舉辦，除了靜態展示，還有動態的桌遊體驗、有聲繪本等，並與莉莉水果冰店合作，消費滿百元就能到美術館內兌換香氛小卡。

中文系也有精彩的畢展，應中系表示，這次展覽聚焦於27位學生的作品，主題「徑行式」說的不只是文學的長度，更是文學的寬度。在繼承傳統的同時，更拓展文字的多元性，創造出不同的文學載體，翻新中文意象。

學生們則形容，「徑行式」繼承了神話的血統，裝上科學的骨架，另闢文學新紀元，在恆常不變的時間裡，翻轉中文意象，在思想局限的空間中，拓寬文字維度。每個創作都是一重新的宇宙，每段故事又是宇宙中的一個時空，同時存在，各自精采，彼此都是彼此的「徑行式」。

場館內設有文學互動區，每日下午兩點會舉行不同的活動，6/1、6/4是桌遊體驗；6/2、6/3、6/4則為有聲繪本。同時與展場附近的莉莉水果冰店合作，只要消費滿百的客人即可索取一張邀請卡，持卡至東門美術館，可以換取一張專屬於「徑行式」的設計香氛小卡。

徑行式展覽時程為2022/6/1(三)－2022/6/4(六) 13:00-18:00，地點位於台南東門美術館（台南市中西區府前路一段203號1樓）

，更多可上徑行式IG：dac¬_ing＿12。

實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供
實踐大學應用中文系第12屆畢業作品展「徑行式」，即日起到6月4日，在台南東門美術館舉辦。圖／學校提供

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