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金門「有薪照顧假」補貼限3家銀行 業者質疑遭刁難

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府推「有薪照顧假」，將提供雇主每天新台幣800元補貼，金門皇家酒廠總經理曾國澄今天出面指控，他曾去電3次詢問，都被告知一定要是土銀等3家帳戶才可申請，讓他相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府推「有薪照顧假」，將提供雇主每天新台幣800元補貼，金門皇家酒廠總經理曾國澄今天出面指控，他曾去電3次詢問，都被告知一定要是土銀等3家帳戶才可申請，讓他相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長楊鎮浯在5月2日宣布，鼓勵雇主給員工「有薪照顧假」，縣府將提供雇主每天新台幣800元補貼，政策上路後頗受好評，但金門皇家酒廠總經理曾國澄今天出面指控，他曾去電3次詢問請領補貼，都被告知限定要土銀等3家帳戶，讓他相當氣憤，認為被刁難，抨擊公務員僵化的處理方式，形同是懲罰配合政策的廠商。

楊鎮浯在防疫記者會上宣布，全縣國小和幼兒園、安親班和托嬰中心在暫停實體上課時間，同一戶父母其中一人申請，由縣府提供雇主每日800元補貼，以彌補因防疫造成的損失。

曾國澄表示，該公司共有4人申請「有薪照顧假」，他日前3次去電1999，詢問請領補助時，1999人員回覆經詢問社會處，要有土銀、郵局、金門信用合作社等帳戶才可請領，他告知承辦人員說，若沒有指定銀行的帳戶，企業可以支付轉帳手續費，或是開立支票讓企業去領，結果承辦人員回覆說不行，僅限定那3家，讓他相當氣憤。

曾國澄說，他們公司發給員工的薪水，遠高於縣府給的800元補貼，但他們為了配合縣府政策，還是同意員工申請，沒想到後來卻被告知僅「限定」那3家帳戶，他說，縣府公布的請領辦法，沒載明有限定帳戶一事，卻在事後要求，無疑是刁難。

曾國澄指出，每家企業都有固定配合的銀行，像他們公司就有10幾家帳戶，為了請領這幾萬元的補貼去開戶，開戶過後，又完全沒用，實在是擾民；此外，開戶需要有企業的營業執照跟大小印與老闆的身份證，有的銀行還要求老闆本人要到場，他們公司的老闆在台北，縣府這樣的規定，讓他覺得過於僵化。

曾國澄強調，他願意跳出來講，就是希望縣府作法能更便民，更貼近企業所需而不是僵化、官僚，不要讓美意變懲罰與刁難，否則未來民間業者都不會想配合相關政策。他提及，像申請經濟部的補助款，任何一家銀行帳戶都可以。

對此，社會處長董燊表示，可能是誤會一場，就他了解，若企業未開設這3家帳戶，縣府將會開立支票讓企業去領；可能是1999的人員未搞懂請領辦法，講錯了，才讓民眾誤會。

曾國澄則說，他打了3次電話到1999，又被轉到「居家照護關懷中心」，都得到一樣的答案，只能限定3家帳戶，這代表縣府員工自己都沒搞清楚施行辦法，亂回答，這樣可能會造成企業的困擾。

金門縣府推「有薪照顧假」，提供雇主每天新台幣800元補貼。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府推「有薪照顧假」，提供雇主每天新台幣800元補貼。記者蔡家蓁／翻攝

金門 楊鎮浯 居家照護

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