藥師爆確診者出門領藥 高雄衛生局承諾加強宣導

高雄市3大藥師公會今天向市議會無黨團結聯盟黨團陳情，指有確診者竟拿著處方箋自行到藥局領藥，盼市府加強宣導正確領藥觀念。高雄衛生局長黃志中表示，將要求醫師落實宣導。

高雄市議會無黨團結聯盟黨團今天接受高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會及中華民國藥劑生公會全國聯合會3大公會代表陳情，要求市府衛生局重視第一線藥師健康與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需求，並加強向市民宣導正確領藥、防疫隔離觀念。

公會代表陳情指出，5月26日快篩即陽性政策上路，部分確診者經醫生診斷及開立處方箋後，竟自行赴藥局領取抗病毒藥物，恐增加第一線藥師染疫風險。

高雄市藥師公會理事長張盈棠說，確診者應委託家屬代領或利用藥局代客送藥機制，以避免感染風險。

無黨團結聯盟高雄市議會黨團總召朱信強表示，確診者應落實居家隔離，市府需嚴格把關，並製作淺顯易懂的文宣、貼圖，向民眾加強宣導正確領藥及防疫觀念。

高雄市議員李順進則強調，許多確診者對看診、領藥、防疫包制度仍一頭霧水，甚至時隔數日仍領不到抗病毒藥物，衛生局應主動關心。議員陳善慧肯定市府加碼補助藥師送藥到府新台幣200元費用，但也盼衛生局提供防疫物資等需求。

黃志中說，將要求醫師落實向確診者宣導，不可自行前往藥局領藥，屢勸不聽者將依法開罰；衛生局也加強向市民宣導正確觀念。另衛生局也會持續了解藥師公會需求，給予協助。