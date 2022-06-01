快訊

獨／汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘，我以後不再管

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

藥師爆確診者出門領藥 高雄衛生局承諾加強宣導

中央社／ 高雄1日電

高雄市3大藥師公會今天向市議會無黨團結聯盟黨團陳情，指有確診者竟拿著處方箋自行到藥局領藥，盼市府加強宣導正確領藥觀念。高雄衛生局長黃志中表示，將要求醫師落實宣導。

高雄市議會無黨團結聯盟黨團今天接受高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會及中華民國藥劑生公會全國聯合會3大公會代表陳情，要求市府衛生局重視第一線藥師健康與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需求，並加強向市民宣導正確領藥、防疫隔離觀念。

公會代表陳情指出，5月26日快篩即陽性政策上路，部分確診者經醫生診斷及開立處方箋後，竟自行赴藥局領取抗病毒藥物，恐增加第一線藥師染疫風險。

高雄市藥師公會理事長張盈棠說，確診者應委託家屬代領或利用藥局代客送藥機制，以避免感染風險。

無黨團結聯盟高雄市議會黨團總召朱信強表示，確診者應落實居家隔離，市府需嚴格把關，並製作淺顯易懂的文宣、貼圖，向民眾加強宣導正確領藥及防疫觀念。

高雄市議員李順進則強調，許多確診者對看診、領藥、防疫包制度仍一頭霧水，甚至時隔數日仍領不到抗病毒藥物，衛生局應主動關心。議員陳善慧肯定市府加碼補助藥師送藥到府新台幣200元費用，但也盼衛生局提供防疫物資等需求。

黃志中說，將要求醫師落實向確診者宣導，不可自行前往藥局領藥，屢勸不聽者將依法開罰；衛生局也加強向市民宣導正確觀念。另衛生局也會持續了解藥師公會需求，給予協助。

衛生局 高雄市 居家隔離

延伸閱讀

確診者拿處方籤進藥局領藥 高市議員要求「管一管」

高市民生醫院專責病房被爆環境差 市府：皆符合規定

高雄+9546 預估未來兩周天天近萬確診

高雄確診人數首破萬 市府教育局重申線上教學照打

相關新聞

金門「有薪照顧假」補貼限3家銀行 業者質疑遭刁難

金門縣長楊鎮浯在5月2日宣布，鼓勵雇主給員工「有薪照顧假」，縣府將提供雇主每天新台幣800元補貼，政策上路後頗受好評，但...

影／邊境鬆綁 楊鎮浯籲中央同步評估小三通有條件開放

中央疫情指揮中心日前表示，下個月會有邊境鬆綁的政策，小三通何時重啟，再度引起金門民眾的關注，對此，金門縣長楊鎮浯今天表示...

確診者拿處方籤進藥局領藥 高市議員要求「管一管」

快篩陽性視同確診政策上路，卻有確診者在醫生診斷及開立處方籤後自行去藥局領取抗病毒藥，嚇壞第一線藥師。高雄市三大藥師公會今...

高雄以住代護第二彈5年駐村 建業黃埔釋出54戶眷村創業

高雄市文化局5月推出以住代護「10年駐村」計畫，釋出近百戶的眷舍邀請大家到眷村修屋創業，一個月來吸引近千人看屋、收到40...

加薪一成無人應徵 議員疾呼高雄長照機構「快爆表」

高雄新冠肺炎疫情進入高原期，不只第一線醫護人員辛苦，高雄長照機構人力也十分吃緊，業者徵人3個月、加薪一成還找不到人。議員...

金門觀光景點導入多元支付系統 嗶一下嘛ㄟ通

到金門縣的觀光景點買票用「嗶」一下，嘛ㄟ通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。