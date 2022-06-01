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微震波冷鏈活化水分子 玉荷包荔枝保鮮期多5天

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市農業局輔導玉荷包果農導入微震波冷鏈保鮮設備，業者向農委會副主委陳駿季（右一）解說，透過牆上的裝置產生低頻微震波，可延長荔枝保鮮期。記者徐白櫻／攝影
高雄市農業局輔導玉荷包果農導入微震波冷鏈保鮮設備，業者向農委會副主委陳駿季（右一）解說，透過牆上的裝置產生低頻微震波，可延長荔枝保鮮期。記者徐白櫻／攝影

高雄大樹玉荷包量少價高，發展智慧農業協助農民降低農業經營風險。今年鳳山熱帶園藝試驗所與三地荔枝農民合作使用專利光照防治蟲害，綠色LED光線照射下，用藥大幅減少且降低人力成本，另在冷鏈導入「微震波保鮮抑菌技術」，玉荷包延長5天保鮮期，冷藏後食用鮮度依舊。高市副市長林欽榮說，高雄發展智慧城市，智慧科技也運用在農業栽種，開拓智農更多商機。

高雄荔枝面積3000公頃，約占全台近四成產量，其中1800公頃栽種玉荷包品種。農委會副主委陳駿季、農糧署南區分署長羅正宗等人參訪大樹玉荷包產銷班，聽取「農來訊」、光照防治蟲害及引入冷鏈技術等智慧農業發展成果。

鳳山熱帶園藝試驗所長李文立指出，荔枝細蛾（蒂柱蟲）為荔枝產業最主要蟲害之一，鳳試所研發夜間燈照的防治方式，實驗發現在不同顏色的LED燈光之中，綠光效果最佳，荔枝細蛾的危害度可從10％降至2％以下。

此外，玉荷包產期短，農民都希望可以延長保鮮期以利市場運輸。市府導入寬緯科技公司的「微震波保鮮抑菌技術」。總經理蔡政勳說，儀器會在冷鏈空間中釋放低頻微震波，活化水分子，快速凍結產生圓形、無尖刺的結晶體，不易刺破食材細胞壁，冷藏後可延長保鮮期5天，不損原貌與風味。

農委會副主委陳駿季說，智慧農業在農業轉型中十分重要，具備提高效率、產品安全及降低農業經營風險的三大核心目標，每顆荔枝都蘊藏農民無數辛苦，高雄發展智慧農業的成果值得其他縣市學習。

果農運用夜間光照技術，荔枝細蛾的蟲害率降低至沒有使用光照的2％以下。記者徐白櫻／攝影
果農運用夜間光照技術，荔枝細蛾的蟲害率降低至沒有使用光照的2％以下。記者徐白櫻／攝影
高雄市導入微震波冷鏈保鮮設備，桌面上放置兩盆5月27日採收的玉荷包，右邊處於常溫的荔枝外皮已經明顯發黑、變硬，左邊經過冷鏈處理的荔枝仍保有鮮採外型與口感。記者徐白櫻／攝影
高雄市導入微震波冷鏈保鮮設備，桌面上放置兩盆5月27日採收的玉荷包，右邊處於常溫的荔枝外皮已經明顯發黑、變硬，左邊經過冷鏈處理的荔枝仍保有鮮採外型與口感。記者徐白櫻／攝影

荔枝 農民 農委會

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