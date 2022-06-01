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影／邊境鬆綁 楊鎮浯籲中央同步評估小三通有條件開放
中央疫情指揮中心日前表示，下個月會有邊境鬆綁的政策，小三通何時重啟，再度引起金門民眾的關注，對此，金門縣長楊鎮浯今天表示，本縣在小三通重啟部分，一直有再做爭取，希望小三通能回歸防疫的考量，他也疾呼，當邊境的大政策方向朝鬆綁，中央應一視同仁，同步評估小三通有條件開放的可行性。
受到疫情影響，小三通已經暫停2年多，不少民眾都相當關注何時可重啟，對此，楊鎮浯今天表示，小三通的部分，縣府一直採穩健的方式，按既定的規劃，配合疫情的整體狀況，再跟兩岸相關單位爭取。
他提到，小三通規劃還是按照3階段，就是第一步從人道、鄉親到普遍性往返，楊鎮浯指出，這些都有再做爭取，但目前這段時間是疫情的高峰，他坦言，當下要復航機會不大，但是我們必須要預作準備。
楊鎮浯表示，中央疫情指揮中心目前評估邊境管制措施放寬，他強調，我們要提前預作因應，不能等條件齊備，我們才做規劃，這樣就太晚。
他強調，縣府對小三通一貫的態度，就是希望小三通回歸防疫的考量，當邊境的大政策方向朝鬆綁，應該一視同仁，以中央的整個大方向做框架，應同步評估小三通有條件開放的可行性。
針對記者詢問最快的期程是何時？楊鎮浯說，還是要看疫情的高峰是否能在1-2個月內，往下走，若疫情還是停留在高峰，坦白說要爭取邊境的放寬，這是不太現實，他說，目前一切就照既定的期程來做。
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