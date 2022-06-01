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高市公園老榕染褐根病 樹木醫生投藥挽生機

中央社／ 高雄1日電

高雄市三民區德北公園一隅的老榕，民國108年染上褐根病投藥迄今，為使榕樹健康生長，養工處請來專業樹木醫師於5月中持續治療，盼老榕繼續陪伴前往公園休憩的市民。

依高雄市政府工務局養工處資料，這次為老榕樹治療的樹木醫師孫岩章，是台灣大植物病蟲害學系博士，跨足環保、植病及植醫三大領域，目前為台大植物病理與微生物學系兼任教授，是國內植物病理權威，學識及實務經驗豐富，秉持著對植物熱情，為罹病老樹帶來生機新希望。

養工處官員告訴中央社記者，老榕樹108年感染褐根病後持續控制病情中，目前穩定存活。但因最近老榕樹周邊有樹木感染褐根病倒塌，由於褐根病可藉由土壤傳播，為避免老榕樹惡化，5月中再度進行治療。

養工處表示，行道樹日常維護及定期巡檢非常重要，在例行巡查中發現生長衰弱或枝葉稀疏的樹木有罹患褐根病疑慮時，會將植株拍照上傳行政院農業委員會林業試驗所「林木疫情鑑定與資訊中心」網站，線上申辦林木疫情診斷服務，或邀集專家學者前往現場勘查，以進行評估及防治作業。

如行道樹已確診褐根病，採移除並徹底消毒土壤，避免殘餘病原菌感染後續栽植樹木。提醒民眾如發現行道樹或公園內樹木有異常者，可撥打1999通報。

褐根病號稱「樹木殺手」，由於發病後難治癒，一旦感染發病會阻礙樹木生長，甚至逐漸腐朽壞死，又有「樹癌」之稱。為搶救與維護珍貴樹木，農委會林業試驗所近年引進國際樹藝協會認證樹藝師制度，結合樹藝師和樹木風險評估師專長，發展台灣樹木健康醫療體系。

行道樹 疫情 高雄市

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