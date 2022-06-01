確診者拿處方籤進藥局領藥 高市議員要求「管一管」

快篩陽性視同確診政策上路，卻有確診者在醫生診斷及開立處方籤後自行去藥局領取抗病毒藥，嚇壞第一線藥師。高雄市三大藥師公會今天前往高市議會向無黨團結聯盟陳情。無黨團結聯盟總召朱信強說，確診者無防疫觀念很離譜，市府應加強宣導正確領藥及防疫觀念，勿讓藥師身陷染疫風險。

今早高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會及中華民國藥劑生公會全國聯合會等三大公會理事長前往高市議會無黨團結聯盟議員朱信強、陳善慧及李順進陳情，衛生局長黃志中也到場。

高雄市藥師公會理事長張盈棠等人說，5月26日快篩即陽性政策上路，部分確診者經醫生診斷及開立處方籤後自行赴藥局領取抗病毒藥物，藥劑師比對藥單與領藥者身分後嚇大一跳，因情況普遍，不得不跳出來發聲。

李順進表示，許多確診者對於看診、領藥及防疫包制度一頭霧水，甚至時隔數天仍領不到抗病毒藥物，衛生局應主動提出關心，紓解高漲民怨。朱信強說，市府需嚴格把關，並製作淺顯易懂的文宣、貼圖，向民眾加強宣導正確領藥及防疫觀念。

陳善慧指出，第一線藥師從販售口罩、快篩試劑到代客送藥服務，辛勞不亞於其他防疫人員，肯定市府加碼補助藥師送藥到府200元費用，盼衛生局提供防疫物資及補貼。

衛生局局長黃志中回應，要求醫師向確診者落實宣導，不可自行前往藥局領藥，屢勸不聽者依法開罰，衛生局也會加強宣導正確觀念。