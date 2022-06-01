高雄以住代護第二彈5年駐村 建業黃埔釋出54戶眷村創業

高雄市文化局5月推出以住代護「10年駐村」計畫，釋出近百戶的眷舍邀請大家到眷村修屋創業，一個月來吸引近千人看屋、收到40件申請。文化局今天加碼推出「5年駐村」計畫，釋出建業、黃埔兩處54戶房舍，邀請有志於眷村創業的旅宿、餐飲、獨立書店與相關文創產業夥伴投件，申請期限至7月8日。

「以住代護」是獨屬高雄眷村的進駐計畫，2014年時任文化局長的副市長史哲以眷村「因住而生、因住而活」的理念，開啟了高雄眷村活化再利用的新篇章，從全民修屋、眷村民宿到去年的「青創HOUSE」，9年來高雄眷村隨著不同村民的進駐，讓黃埔、建業蔚然成村。

高雄市文化局長王文翠表示，今年以住代護分為「10年駐村」、「5年駐村」兩個計畫，共釋出148戶屋舍邀請民眾進駐。本次加碼的「5年駐村」共釋出黃埔新村28戶、建業新村26戶，是針對年底即將到期的屋舍，房舍已經過基礎修繕，須收取租金，進駐期為5年，並限時於眷舍點交後6個月完成開業，適合短期營運規畫的申請者。

自5月開始招募的「10年駐村」，則是針對長期營運規畫者，不僅是以住代護推出最長年限，更有前5年免租金的優惠措施，每戶租金補貼超過百萬，更藉由房舍修繕可打造獨屬於自己的創業空間。

目前進駐建業的金屬線雕塑家翁國嵩表示，回想當初眷村修繕從天花板拆除、結構體抽換到門窗更新，都費了很大功夫，是生命中很難忘的一段歷程。黃埔眷村民宿的主人竹竹亦表示，入住黃埔成為民宿主人是人生中全新的轉折，她用巧思和繪畫專業打造一所溫暖且富特色眷村民宿，這幾年她花最貴的奢侈品不是名牌包、而是化糞池。