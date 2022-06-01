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高市以住代護「五年駐村」 建業、黃埔釋出54戶

中央社／ 高雄1日電

促進眷村活化再利用，高市府推出「五年駐村」計畫，釋出建業、黃埔2處眷村54戶房舍，邀有志於眷村創業的旅宿、餐飲、獨立書店與文創業者投件，申請即日起至7月8日止。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，繼5月推出以住代護「十年駐村」計畫，釋出近百戶眷舍，近1個月吸引近千人看屋與收到40件申請。文化局再加碼推出「五年駐村」計畫，釋出建業、黃埔眷村於年底合約到期的54戶房舍。

文化局長王文翠說，今年「以住代護」分「十年駐村」、「五年駐村」2項計畫，共釋出148戶屋舍邀民眾進駐。

這次「五年駐村」共釋出鳳山的黃埔新村28戶、左營的建業新村26戶，都是針對年底即將到期屋舍，房舍已經過基礎修繕，須收取租金，進駐期5年，並限時於眷舍點交後6個月完成開業，適合短期營運規劃的申請者。

自5月起招募的「十年駐村」則是針對長期營運規劃者，不僅年限長，還有前5年免租金優惠，每戶租金補貼逾新台幣百萬元，藉由房舍修繕，可打造專屬自己的創業空間。

文化局2014年首推眷村「以住代護」政策，促進高雄眷村活化再利用，多年來隨著不同村民進駐，讓黃埔、建業再度成村，也更具特色。「五年駐村」即日起開放申請至7月8日止；「十年駐村」長期持續徵件中，每月底截止收件。

眷村 文化局 創業

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